Iga Świątek - Magda Linette. Relacja live i wynik na żywo

Magda Linette wygrała z łotewską tenisistką Jeleną Ostapenko 6:2, 2:6, 6:2 w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Jej następną rywalką będzie Iga Świątek, która wcześniej w środę wyeliminowała Czeszkę Sarę Bejlek, zwyciężając 6:2, 6:3. Relacja live i wynik na żywo meczu Świątek - Linette na Polsatsport.pl.
Pojedynek Linette z Ostapenko trwał równo dwie godziny. 34-letnia Poznanianka wyrównała swój najlepszy wynik w stolicy Francji - w 2017 i 2021 roku również dotarła do trzeciej rundy.
Linette zmierzy się ze Świątek po raz trzeci, na razie ich bilans wynosi 1-1. W marcu w Miami starsza z tych tenisistek niespodziewanie wygrała w drugiej rundzie 1:6, 7:5, 6:3, rewanżując się za gładką porażkę w Pekinie w 2023 roku.
Ich piątkowy mecz w trzeciej rundzie French Open będzie ósmym polskim pojedynkiem singlowym w historii tenisowych Wielkich Szlemów, ale pierwszym w Paryżu. Czterokrotnie doszło do nich na trawie w Wimbledonie, a trzy razy w nowojorskim US Open, ostatnio 11 lat temu.
Relacja live i wynik na żywo meczu Świątek - Linette w piątek o godzinie 12:00 na Polsatsport.pl.