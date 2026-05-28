Iga Świątek - Magda Linette. Relacja live i wynik na żywo

Pojedynek Linette z Ostapenko trwał równo dwie godziny. 34-letnia Poznanianka wyrównała swój najlepszy wynik w stolicy Francji - w 2017 i 2021 roku również dotarła do trzeciej rundy.

ZOBACZ TAKŻE: Sabalenka szczerze o Świątek! "Może poczuła się zagubiona"

Linette zmierzy się ze Świątek po raz trzeci, na razie ich bilans wynosi 1-1. W marcu w Miami starsza z tych tenisistek niespodziewanie wygrała w drugiej rundzie 1:6, 7:5, 6:3, rewanżując się za gładką porażkę w Pekinie w 2023 roku.

Ich piątkowy mecz w trzeciej rundzie French Open będzie ósmym polskim pojedynkiem singlowym w historii tenisowych Wielkich Szlemów, ale pierwszym w Paryżu. Czterokrotnie doszło do nich na trawie w Wimbledonie, a trzy razy w nowojorskim US Open, ostatnio 11 lat temu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Świątek - Linette w piątek o godzinie 12:00 na Polsatsport.pl.

BS, PAP