"Jeden z najlepszych w historii". Nie żyje wielka legenda

„National Hockey League opłakuje śmierć Claude'a Lemieux, czterokrotnego zdobywcy Pucharu Stanleya i jednego z najlepszych hokeistów w historii” – powiedział komisarz NHL Gary Bettman, cytowany w oświadczeniu ligi.

W poniedziałek Lemieux był gościem honorowym w hali Bell Centre w Montrealu, gdzie rozegrano trzeci mecz finału Konferencji Wschodniej NHL pomiędzy miejscowymi Canadiens a Carolina Hurricanes.

Urodzony w Buckingham w prowincji Quebec hokeista zadebiutował w NHL właśnie w barwach Montreal Canadiens w 1983 roku. Trzy lata później zdobył z nimi Puchar Stanleya. To najcenniejsze trofeum w hokeju zawodowym wywalczył także dwukrotnie z New Jersey Devils (1995, 2000) oraz z Colorado Avalanche (1996).

Na lodowiskach NHL występował aż do 2009 roku. Rozegrał 1215 meczów w sezonie zasadniczym NHL, notując 379 bramek i 407 asyst. W meczach play off dołożył 80 goli, co daje mu dziewiąte miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Uhonorowano go Trofeum Conna Smythe'a dla najlepszego zawodnika fazy play off w 1995 roku.

BS, PAP