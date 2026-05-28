Kolejny biało-czerwony dzień na Roland Garros! Trzy polskie mecze
Przed nami kolejny biało-czerwony dzień na Roland Garros. Troje polskich tenisistów rozegra w czwartek swoje mecze podczas wielkoszlemowego French Open.
Około godz. 13 Hubert Hurkacz spotka się z rozstawionym z numerem 19. Amerykaninem Francesem Tiafoe, a mniej więcej godzinę później Maja Chwalińska zacznie mecz z Belgijką Elise Mertens (nr 23.).
Chwalińska, która w rankingu zajmuje 114. miejsce, po przebrnięciu kwalifikacji debiutuje w zasadniczej części turnieju w stolicy Francji. W pierwszej rundzie niespodziewanie pokonała mistrzynię olimpijską Chinkę Qinwen Zheng 6:4, 6:0.
Hurkacz z Tiafoe ma bilans 3-4, ale nigdy nie grali na korcie ziemnym.
Polkę ujrzymy również w rywalizacji deblowej. Magdalena Fręch i jej partnerka na korcie Anna Bondar zmierzą się z duetem Oleksandra Oliynykova/Panna Udvardy. To starcie rozpocznie się prawdopodobnie około godziny 14:30.