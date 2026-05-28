Kosa na Kosę - 29.05. Transmisja TV i stream online

W piątkowym programie Kosa na Kosę Jakub oraz Roman Koseccy wrócą na moment do środowego finału Ligi Konferencji w Lipsku, w którym Crystal Palace wygrało z Rayo Vallecano 1:0.



Następnie "Kosy" podsumują zakończony sezon PKO BP Ekstraklasy. W ostatniej kolejce walcząca przez większość czasu o utrzymanie Legia Warszawa była o włos od europejskich pucharów. Jej marzenia o "Europie" w brutalny sposób zakończył GKS Katowice, strzelając gola w 97. minucie meczu w Szczecinie. I to właśnie "GieKSę" zobaczymy w eliminacjach Ligi Konferencji.



Do Betclic 1 Ligi spadły: Lechia Gdańsk, Arka Gdynia i Bruk-Bet Termalica Nieciecza, z kolei do "elity" awansowały ekipy Wisły Kraków oraz Śląska Wrocław. Ostatnie miejsce przypadnie zwycięzcy barażów, których finał zaplanowano na niedzielę.



