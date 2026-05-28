Koszmarna diagnoza po upadku na Roland Garros! Koniec sezonu dla tenisistki

Dramatycznie zakończył się udział Hailey Baptiste w tegorocznym French Open. Amerykanka niefortunnie upadła w trakcie meczu i nie była w stanie się podnieść. Diagnoza okazała się koszmarna - zerwane więzadło krzyżowe i problemy z łąkotką.

Amerykanka Hailey Baptiste doznała poważnej kontuzji kolana

Do całej sytuacji doszło przy stanie 5:4 dla Chinki i 40:40 w 10. gemie. Baptiste, doskakując do piłki, potknęła się i niefortunnie upadła. Natychmiast złapała się za nogę, a na jej twarzy pojawił się grymas bólu. Szybko okazało się, że sytuacja jest bardzo poważna.

 

Mimo natychmiastowej pomocy sztabu, Amerykanka nie podnosiła się. Niedługo później poddała mecz. Z kortu została zwieziona na wózku inwalidzkim. 

 

Niestety diagnoza 24-latki okazała się dramatyczna. Jak przekazał menedżer tenisistki na antenie TNT, doszło u niej do zerwania więzadła krzyżowego w kolanie. Co więcej, zawodniczka ma również problem z łąkotką. 

 

To koniec sezonu dla Baptiste. W najbliższym czasie przejdzie ona operację, a po niej rozpocznie długi, przynajmniej półroczny okres rehabilitacji.

