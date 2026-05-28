Kto następcą Lewandowskiego w Barcelonie? Wielki transfer o krok!

Byłby to niewątpliwe hit transferowy. Argentyńczyk to gwiazda La Liga. W minionym sezonie we wszystkich rozgrywkach zdobył 20 bramek i zanotował dziewięć asyst w 49 spotkaniach. W sumie dla Atletico, którego jest piłkarzem od 2024 roku, wystąpił 106 razy, strzelając 49 goli i zapisując 17 asyst. Wcześniej z powodzeniem bronił barw Manchesteru City, dla którego zagrał 103-krotnie, trafiając 36 razy do siatki i popisując się 19 asystami.

Jego kontrakt z Atletico jest ważny do końca czerwca 2030 roku, a według serwisu "Transfermarkt" jest wyceniany na 90 mln euro. To jednak nie powinno stanąć na przeszkodzie, aby przeniósł się do Barcelony. "Duma Katalonii" jest gotowa zaoferować za 26-latka ponad 100 milionów euro. Niewykluczone, że doszłoby też do wymiany zawodników. Do Madrytu mógłby powędrować Joan Garcia lub Dani Olmo.

"Mundo Deportivo" donosi, że doszło już do spotkania przedstawicieli obu klubów oraz agentów wspomnianych piłkarzy. Trwają negocjacje, ale Barcelona jest zdeterminowana, aby jak najszybciej pozyskać Alvareza, który niebawem wystąpi na mundialu. Mówi się, że "Blaugrana" chciałaby sfinalizować transfer jeszcze przed rozpoczęciem imprezy w USA, Kanadzie i Meksyku.

Ułatwieniem transakcji może być samo nastawienie Alvareza do transferu, co podkreślają żurnaliści z Półwyspu Iberyjskiego. Sam zainteresowany jest bowiem zdeterminowany, aby przenieść się na Camp Nou, co byłoby dla niego kolejnym krokiem do przodu w karierze.

