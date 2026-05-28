Maja Chwalińska - Maria Sakkari. Kiedy mecz French Open? O której godzinie Roland Garros?

Trwa kapitalna postawa Chwalińskiej we French Open. W czwartek Polka wygrała swoje spotkanie drugiej rundy i zameldowała się w trzeciej rundzie, tym samym osiągając swój życiowy sukces.

W trzeciej rundzie Chwalińską czeka kolejne wymagające zadanie. Jej rywalką będzie doświadczona Greczynka Maria Sakkari, półfinalistka Roland Garros z 2021 roku i swego czasu trzecia tenisistka świata.

Jak w starciu z 30-latką z Aten poradzi sobie Chwalińska?

Maja Chwalińska - Maria Sakkari. Kiedy mecz? O której godzinie?

Jak na razie nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy mecz Chwalińska - Sakkari zostanie rozegrany. Gdy tylko organizatorzy French Open podadzą dokładny harmonogram spotkań, natychmiast o tym poinformujemy.

