Maja Chwalińska - Maria Sakkari. Wynik meczu. Kto wygrał?

To dopiero trzeci występ Chwalińskiej w zasadniczej części wielkoszlemowego turnieju. W 2022 roku była w 2. rundzie Wimbledonu, a w 2025 przegrała pierwszy mecz w Australian Open.

W 1. rundzie French Open Polka również 6:4, 6:0 wygrała z mistrzynią olimpijską Chinką Qinwen Zheng.

Sakkari na liście WTA jest 49., ale w 2022 roku była notowana na trzeciej pozycji. W Paryżu jej najlepszy wynik to półfinał w 2021 roku.

Chwalińska, która w rankingu zajmuje 114. miejsce, po wygranej z Mertens jest już niemal pewna, że po French Open pierwszy raz znajdzie się w najlepszej setce listy WTA. Wirtualnie zajmuje teraz 91. miejsce.

PAP