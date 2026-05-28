Maja Chwalińska - Maria Sakkari. Wynik meczu. Kto wygrał?
Maria Sakkari będzie w sobotę rywalką Mai Chwalińskiej w 3. rundzie French Open. Grecka tenisistka pokonała Amerykankę Claire Liu 6:7 (7-9), 6:3, 6:3. Polka wcześniej wygrała z rozstawioną z numerem 23. Belgijką Elise Mertens 6:4, 6:0. Kto wygrał mecz Chwalińska - Sakkari? Jaki był wynik meczu Chwalińska - Sakkari?
To dopiero trzeci występ Chwalińskiej w zasadniczej części wielkoszlemowego turnieju. W 2022 roku była w 2. rundzie Wimbledonu, a w 2025 przegrała pierwszy mecz w Australian Open.
W 1. rundzie French Open Polka również 6:4, 6:0 wygrała z mistrzynią olimpijską Chinką Qinwen Zheng.
Sakkari na liście WTA jest 49., ale w 2022 roku była notowana na trzeciej pozycji. W Paryżu jej najlepszy wynik to półfinał w 2021 roku.
Chwalińska, która w rankingu zajmuje 114. miejsce, po wygranej z Mertens jest już niemal pewna, że po French Open pierwszy raz znajdzie się w najlepszej setce listy WTA. Wirtualnie zajmuje teraz 91. miejsce.
