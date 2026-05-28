Mecze towarzyskie przed MŚ 2026. Plan transmisji. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?
W dniach od 28 maja do 11 czerwca rozegrane zostaną mecze towarzyskie przed nadchodzącymi mistrzostwami świata 2026 w piłce nożnej. Gdzie obejrzeć mecze towarzyskie przed MŚ 2026? Transmisja na sportowych antenach Polsatu.
W tegorocznych piłkarskich mistrzostwach świata wystąpi po raz pierwszy w historii 48 reprezentacji. Turniej zostanie rozegrany w terminie 11 czerwca - 19 lipca na 16 stadionach w 11 miastach w USA, trzech w Meksyku i dwóch w Kanadzie.
Pierwsze spotkanie na mundialu odbędzie się na legendarnym Estadio Azteca w Mexico City.
Dzień później turniej po raz pierwszy w historii zawita do Toronto. Tego samego dnia zainaugurowane zostaną również rozgrywki w Stanach Zjednoczonych - pierwsze spotkanie na tym terenie zaplanowano w Los Angeles.
Na turnieju zabraknie reprezentacji Polski, która w finale baraży o awans uległa Szwecji 2:3. Biało-Czerwoni nie wezmą udziału w imprezie tej rangi po raz pierwszy od mistrzostw w Brazylii w 2014 roku.
Mecze towarzyskie przed MŚ 2026. Plan transmisji
28 maja
Irlandia - Katar - Polsat Sport 2, Polsat Box Go - 20:35