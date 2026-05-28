W tegorocznych piłkarskich mistrzostwach świata wystąpi po raz pierwszy w historii 48 reprezentacji. Turniej zostanie rozegrany w terminie 11 czerwca - 19 lipca na 16 stadionach w 11 miastach w USA, trzech w Meksyku i dwóch w Kanadzie.

Pierwsze spotkanie na mundialu odbędzie się na legendarnym Estadio Azteca w Mexico City.

ZOBACZ TAKŻE: Neymar nie trenuje z Brazylią. Niepokojące informacje z obozu Canarinhos

Dzień później turniej po raz pierwszy w historii zawita do Toronto. Tego samego dnia zainaugurowane zostaną również rozgrywki w Stanach Zjednoczonych - pierwsze spotkanie na tym terenie zaplanowano w Los Angeles.

Na turnieju zabraknie reprezentacji Polski, która w finale baraży o awans uległa Szwecji 2:3. Biało-Czerwoni nie wezmą udziału w imprezie tej rangi po raz pierwszy od mistrzostw w Brazylii w 2014 roku.

Mecze towarzyskie przed MŚ 2026. Plan transmisji

28 maja

Irlandia - Katar - Polsat Sport 2, Polsat Box Go - 20:35

ŁO, Polsat Sport