MotoGP: Grand Prix Włoch. Transmisja TV i stream online
Po skomplikowanym Grand Prix Katalonii, wypadku Alexa Marqueza i Johanna Zarco, mogliśmy odetchnąć z ulgą, że udało się MotoGP uciec spod topora tragedii, która czaiła się za rogiem. Mimo, że zawodnicy klasy królewskiej, w poniedziałek po GP, mieli szansę testowania, czasy i zmiany w motocyklach zeszły na drugi plan, w oczekiwaniu na wieści na temat stanu zdrowia Alexa i Johanna.
Tym bardziej powinniśmy cieszyć się, że następnym przystankiem kalendarza jest tor Mugello. Obiekt położony wśród toskańskich wzgórz będzie areną zmagań podczas siódmej rundy tego sezonu. Będzie też miejscem powrotu Marca Marqueza, który po operacji stopy i barku sprawdzi swój stan przygotowań na jednym z najtrudniejszych pod względem przygotowania fizycznego torze.
Nie możemy zapominać, że Mugello w najbliższy weekend będzie miejscem walki dwóch włoskich legend - Aprilii i Ducati, które chcą wrócić na szczyt i potwierdzić swoją formę z Katalonii, gdzie triumfował Fabio Di Giannantonio.
Wszystkie treningi, kwalifikacje i wyścigi dostępne na będą na Polsatsport.pl, Polsat Sport Premium 2 oraz online w Polsat Box Go.