MotoGP: Grand Prix Włoch. Transmisja TV i stream online

Grzegorz JędrzejewskiMoto

Po skomplikowanym Grand Prix Katalonii, wypadku Alexa Marqueza i Johanna Zarco, mogliśmy odetchnąć z ulgą, że udało się MotoGP uciec spod topora tragedii, która czaiła się za rogiem. Mimo, że zawodnicy klasy królewskiej, w poniedziałek po GP, mieli szansę testowania, czasy i zmiany w motocyklach zeszły na drugi plan, w oczekiwaniu na wieści na temat stanu zdrowia Alexa i Johanna.

Trzech motocyklistów na torze wyścigowym w Toskanii z widokiem na florencki Duomo w tle.
fot. MotoGP
MotoGP: Grand Prix Włoch. Transmisja TV i stream online

Tym bardziej powinniśmy cieszyć się, że następnym przystankiem kalendarza jest tor Mugello. Obiekt położony wśród toskańskich wzgórz będzie areną zmagań podczas siódmej rundy tego sezonu. Będzie też miejscem powrotu Marca Marqueza, który po operacji stopy i barku sprawdzi swój stan przygotowań na jednym z najtrudniejszych pod względem przygotowania fizycznego torze.

 

Nie możemy zapominać, że Mugello w najbliższy weekend będzie miejscem walki dwóch włoskich legend - Aprilii i Ducati, które chcą wrócić na szczyt i potwierdzić swoją formę z Katalonii, gdzie triumfował Fabio Di Giannantonio.


Wszystkie treningi, kwalifikacje i wyścigi dostępne na będą na Polsatsport.pl, Polsat Sport Premium 2 oraz online w Polsat Box Go.

Przejdź na Polsatsport.pl
MOTOMOTOGP
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Co działo się w Le Mans?

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 