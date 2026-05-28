MotoGP: Grand Prix Włoch. Transmisja TV i stream online

Tym bardziej powinniśmy cieszyć się, że następnym przystankiem kalendarza jest tor Mugello. Obiekt położony wśród toskańskich wzgórz będzie areną zmagań podczas siódmej rundy tego sezonu. Będzie też miejscem powrotu Marca Marqueza, który po operacji stopy i barku sprawdzi swój stan przygotowań na jednym z najtrudniejszych pod względem przygotowania fizycznego torze.

Nie możemy zapominać, że Mugello w najbliższy weekend będzie miejscem walki dwóch włoskich legend - Aprilii i Ducati, które chcą wrócić na szczyt i potwierdzić swoją formę z Katalonii, gdzie triumfował Fabio Di Giannantonio.



