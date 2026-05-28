Powrót rekordzisty! Najwyżsi i najniżsi siatkarze reprezentacji Polski w 2026 roku

Siatkówka jest dyscypliną sportu, w której wzrost zawodników odgrywa znaczącą rolę. Centymetry dają przewagę w ataku oraz w bloku. Większość profesjonalnych siatkarzy mierzy od 190 do 210 centymetrów, choć zdarzają się też wyżsi.

Wśród 38 zawodników polskiej kadry, zaledwie sześciu ma poniżej 190 cm, są to głównie gracze na pozycji libero. Aż dwudziestu reprezentantów ma dwa metry wzrostu i więcej. Najwyżsi siatkarze to przede wszystkim środkowi i atakujący. Wśród pięciu najwyższych w reprezentacji Polski jest czterech środkowych.

Wydarzeniem jest powrót do kadry Bartłomieja Lemańskiego - siatkarz grający na pozycji środkowego ma aż 217 centymetrów wzrostu. Powrócił on do drużyny narodowej po siedmiu latach przerwy. Zadebiutował w reprezentacji w 2017 roku i wówczas pobił rekord innego środkowego - Marcina Nowaka (215 cm), który grał w reprezentacji w latach 1994-2003.

Jaki wzrost ma najniższy polski siatkarz? Jaki jest wzrost polskich siatkarzy, którzy znaleźli się w szerokim składzie drużyny narodowej?