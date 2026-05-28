Naomi Osaka w trzeciej rundzie Roland Garros! Japonka lepsza w hicie

Całe spotkanie obfitowało w wiele emocji od samego początku. Już w pierwszym gemie Chorwatka była bliska przełamania rywalki, ale ta nie dała się i wyszła z tarapatów obronną ręką. Później Vekic dopięła swego i prowadziła 3:1, ale nie zdołała tego utrzymać. W samej końcówce w Osakę wstąpiła nowa energia i nie dość, że uratowała się ze stanu 4:5, to jeszcze po tie-breaku wygrała premierową odsłonę.

Druga partia była bardzo wyrównana. Panie przełamały się po razie, a później żadna z nich nie odpuszczała na moment. Wydawało się, że całość znów zakończy się tie-breakiem, ale nic bardziej mylnego. W 11. gemie Japonka wygrała podanie rywalki, a dwie minuty później, wykorzystując już pierwszą piłkę meczową, zapewniła sobie awans do kolejnego etapu turnieju.

W walce o czwartą rundę Osaka zagra z Ivą Jovic. Amerykanka w dwóch setach pokonała swoją rodaczkę Emmę Navarro (6:0, 6:3).

Osaka - Vekic. Wynik meczu. Kto wygrał na Roland Garros?

Naomi Osaka - Donna Vekic 7:6 (7-1), 6:4

