Neymar nie trenuje z Brazylią. Niepokojące informacje z obozu Canarinhos

Neymar znalazł się wśród 26 zawodników powołanych przez Carlo Ancelottiego do reprezentacji Brazylii na mundial. Podobnie jak 22 innych graczy pojawił się już na zgrupowaniu kadry w Teresopolis, gdzie zlokalizowany jest ośrodek szkoleniowy Granja Comary. Z całej grupy nie trenowało dwóch graczy - Danilo z Flamengo, który kilkanaście godzin wcześniej rozgrywał mecz Copa Libertadores, a także wspomniany wcześniej Neymar.

Doświadczony napastnik doznał urazu 17 maja podczas meczu ligowego Santos - Coritiba. Ucierpiała prawa łydka Neymara, który od tamtej pory nie wróćił na boisko. Forma piłkarza była sporą niewiadomą przed zgrupowaniem reprezentacji Brazylii.

Więcej mają wyjaśnić badania, jakie Neymar przeszedł po przylocie do Teresopolis. Rąbka tajemnicy nie chce na razie uchylić brazylijska federacja, która wystosowała lakoniczny komunikat. "Żadne dodatkowe informacje nie zostaną przekazane do czasu zakończenia badań przez sztab medyczny reprezentacji Brazylii" – poinformowała CBF.

Wygląda więc na to, że Neymar nie wystąpi w meczu towarzyskim Canarinhos z Panamą, który odbędzie się w niedzielę 31 maja. Kolejnym sparingowym rywalem Brazylijczyków będą 7 czerwca Egipcjanie. Na mundialu drużyna prowadzona przez Carlo Ancelottiego zmierzy się w fazie grupowej z Maroko, Haiti oraz Szkocją.

