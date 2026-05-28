Nie żyje ceniony polski sędzia. Zmarł w wieku 36 lat po ciężkiej chorobie
Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej poinformował, że 27 maja po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Maciej Szestakow. Od 2014 roku był sędzią meczów piłki ręcznej, wcześniej uprawiał tę dyscyplinę, występując między innymi w barwach SPR Stali Mielec. Szestakow zmarł w wieku 36 lat.
Podkarpacki Związek poinformował o śmierci Szestakowa w swoich mediach społecznościowych. - Odejście Macieja to ogromna strata dla całego polskiego środowiska piłki ręcznej, w którym dał się poznać jako profesjonalista, świetny kolega i człowiek pełen pasji - czytamy na Facebooku.
Oto treść komunikatu zamieszczonego na profilu PWZPR:
"Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 maja 2026 roku, w wieku 36 lat po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Maciej Szestakow, wieloletni sędzia związkowy. Maciej Szestakow swoją przygodę z piłką ręczna rozpoczął jako zawodnik SPR Stali Mielec, w barwach której występował w rozgrywkach młodzieżowych, a następnie seniorskich. Kolejno swoją karierę kontynuował w drużynie UKS Juvenii Rzeszów oraz AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Jako sędzia swoją karierę na szczeblu centralnym rozpoczął w 2014 roku, kiedy to zdał egzamin na stopień sędziego związkowego. Następnie przez kolejne lata wraz ze swoim partnerem sędziowskim Pawłem Piątkiem sędziował mecze na poziomie I ligi, a po reformie rozgrywek, w sezonie 2023/2024 awansował na szczebel Ligi Centralnej. W 2023 roku decyzją Prezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce uhonorowany został Brązową Odznaką „Za Zasługi dla Piłki Ręcznej”.
Odejście Macieja to ogromna strata dla całego polskiego środowiska piłki ręcznej, w którym dał się poznać jako profesjonalista, świetny kolega i człowiek pełen pasji.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 30 maja 2026 roku o godz. 11:00 w kaplicy na Cmentarzu Parafialnym w Białobrzegach koło Łańcuta.
Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej składa najszczersze i najgłębsze wyrazy współczucia najbliższej rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom Macieja.
Cześć Jego Pamięci."
