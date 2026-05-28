Sytuacja wydarzyła się w 35. minucie przy wyniku 0:0. Kiedy jeden z piłkarzy Rayo miał wznowić grę od wrzutu z autu, Batalla usiadł na murawie. Zrobił to po sugestii hiszpańskich kibiców zgromadzonych za jego plecami. Jeden z fanów potrzebował pomocy medycznej, a bramkarz zaczął symulować uraz, by medycy jak najszybciej dotarli do poszkodowanego.

Przez chwilę to, co działo się na stadionie w Lipsku, było jasne tylko dla Batalli, Marianiego i innych zaangażowanych w sprawę osób. Większość piłkarzy, członków sztabów oraz kibiców na trybunach i przed telewizorami była skonsternowana. Dopiero po zakończeniu akcji ratunkowej, na stadionowych monitorach został wyświetlony komunikat, że jednemu z fanów była udzielana pomoc.

Kilka minut później piłkarze Crystal Palace oraz Rayo Vallecano wrócili do gry. W drugiej połowie jedynego gola w meczu strzelił Jean-Philippe Mateta, zapewniając angielskiemu klubowi pierwszy europejski triumf w historii. Batalla po spotkaniu żałował niewykorzystanej szansy.

- Rozczarowanie jest ogromne po przegranej w finale. Każda osoba, która tu przyjechała włożyła w to dużo wysiłku. Chcieliśmy bardzo dać im zwycięstwo i tytuł. Nie było nam to dane, ale to była wspaniała podróż, a kibice zawsze byli z nami. Chcę podziękować wszystkim fanom. Czujemy się bardzo smutni i złamani. Mam nadzieję, że wkrótce dotrzemy do kolejnego finału i damy im to, na co zasługują - powiedział.

