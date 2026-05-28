Ponad 250 żeglarzy na starcie - druga część Pucharu PZŻ dobiegła końca

Do rywalizacji przystąpiło łącznie ponad 250 żeglarzy w pięciu klasach: 420, 470, ILCA 4, ILCA 6 i ILCA 7. Regaty odbyły się w dniach 26–28 maja na Zalewie Wiślanym.





- Puchar PZŻ to świetna okazja, żeby rywalizować z zawodnikami z całej Polski - zarówno z Kadry Narodowej PZŻ, jak i spoza niej. Zawsze jest to fajne uczucie, nie tylko dla mnie, ale też dla innych zawodników, kiedy uda się zrobić ten jeden cross przed zawodniczką, która zdobyła już wiele medali imprez mistrzowskich - mówi Agata Barwińska, Ambasadorka PGE Sailing Team Poland. Zawodniczka przyjechała na regaty prosto z mistrzostw Europy w Chorwacji, podczas których wywalczyła 6. miejsce w klasie ILCA 6.

– Dla mnie również wyścigi nie były łatwe, ale bardzo się cieszę, że tu jestem, i mam nadzieję, że każdego roku będę tutaj wracać - dodała po pierwszym dniu ścigania Agata.



Prosto z Chorwacji do Krynicy Morskiej przyjechał także zawodnik Kadry Narodowej PZŻ w klasie ILCA 7 - Filip Olszewski.

- Krynica rozpieściła nas warunkami - przez cały okres regat bardzo mocno wiało. Warunki każdego dnia były bardzo podobne, a wiatr codziennie skręcał w prawo. To, co mnie zaskoczyło, to bardzo krótka fala, przez którą kursy pełne oraz praca na halsówce były bardzo skomplikowane i wymagające. Całe szczęście jakoś odnalazłem się w tych warunkach. Regaty oceniam bardzo pozytywnie i cieszę się, że mogłem tutaj wystartować - podsumowuje Filip Olszewski.

Z regat zadowoleni są także zwycięzcy w klasie 470 - Tomasz Lewandowski i Agnieszka Pawłowska.

- Zalew Wiślany to specyficzny akwen, ponieważ jest akwenem zalewowym, zamkniętym i dość płytkim, więc fala jest tu bardzo charakterystyczna. Na 470 nie do końca nam to odpowiada, ponieważ przez falę cały czas „człapiemy” i stajemy. Pomimo to ogólnie uważam, że regaty były bardzo udane - można było trochę pomyśleć przy zmianach wiatru, a dynamika wyścigów była naprawdę wysoka, co bardzo nam się podobało - podsumowuje Tomasz Lewandowski.

- Było pięknie i bardzo żeglarsko. Warunki dopisały - codziennie dobrze wiało, a nasz sędzia bardzo szybko i sprawnie puszczał wyścigi, więc obyło się bez zbędnego czekania - dodaje Agnieszka Pawłowska.

To były trzy dni pełne ciekawej i zaciętej rywalizacji w idealnych żeglarskich warunkach. Już jutro, w piątek 29 maja, rozpocznie się trzecia i ostatnia część Pucharu PZŻ. Będzie to najliczniej obsadzona część Pucharu Polskiego Związku Żeglarskiego pod względem liczby klas - wystartuje ich aż dziewięć: iQFOiL, FINN, Latający Holender, OK Dinghy, Nautica 450, 505, 49er, 49erFX oraz 29er, z czego zawodnicy klas FINN, Nautica 450 i OK Dinghy rywalizację rozpoczną w sobotę, 30 maja. Na starcie w klasie 49erFX zobaczymy świeżo upieczone brązowe medalistki Mistrzostw Świata z Francji - Aleksandrę Melzacką i Sandrę Jankowiak (Yacht Klub Polski Gdynia / AZS Poznań).



Klasyfikacja na podium:

Klasa 420 - klasyfikacja Kobiet U19

1 Emilia Paszek, Antonina Dziekańska - KS AZS AWFIS Gdańsk / Giżycka Grupa Regatowa

2 Zofia Brdulak, Olga Wietek - KS Mrągowska Grupa Regatowa / Yacht Klub Polski Gdynia

3 Maja Wojciechowska, Ida Młynarczyk - Centrum Żeglarskie Szczecin

Klasa 420 - klasyfikacja Mężczyzn / Mix U19

1 Mikołaj Głąb, Maciej Szawkowski - Nauticus Olsztyn / KS Mrągowska Grupa Regatowa

2 Aleksandra Wiśniowska, Mateusz Budzisz - Nauticus Olsztyn

3 Agata Koropecka, Jakub Hermański - Nauticus Olsztyn

Klasa 420 - klasyfikacja Kobiet U17

1 Emilia Paszek, Antonina Dziekańska - KS AZS AWFIS Gdańsk / Giżycka Grupa Regatowa

2 Antonina Majchrzak, Kamila Siewior - Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń Szczecin

3 Julia Stawicka, Gabriela Kiewisz - KS Mrągowska Grupa Regatowa

Klasa 420 - klasyfikacja Mężczyzn U17

1 Stanisław Nosol, Miłosz Ciechanowicz - Chojnicki Klub Żeglarski / Giżycka Grupa Regatowa

2 Stanisław Wróblewski, Franciszek Marszałek - KS AZS AWFIS Gdańsk

3 Krzysztof Lachman, Jakub Dziura - KS Mrągowska Grupa Regatowa

Klasa 470 - klasyfikacja Open

1 Agnieszka Pawłowska, Tomasz Lewandowski - Chojnicki Klub Żeglarski / KS AZS AWFIS Gdańsk

2 Pola Schmidt, Tymon Kosobucki - Yacht Klub Polski Gdynia

3 Danusia Grudzień, Tomasz Matuszewski - Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń Szczecin / Centrum Żeglarskie Szczecin

Klasa ILCA 7 - klasyfikacja Mężczyzn Open

1 Tadeusz Kubiak - Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń Szczecin

2 Filip Olszewski - AZS Uniwersytet Warszawski

3 Filip Ciszkiewicz - Miejski Klub Żeglarski Arka Gdynia

Klasa ILCA 7 - klasyfikacja Mężczyzn U21

1 Filip Olszewski - AZS Uniwersytet Warszawski

2 Jan Rohde - Stowarzyszenie Sportów Wodnych Iława

3 Jacek Kalinowski - Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń Szczecin

Klasa ILCA 7 - klasyfikacja Mężczyzn U19

1 Jan Rohde - Stowarzyszenie Sportów Wodnych Iława

2 Maciej Dudek - Nauticus Olsztyn

3 Jan Tesarowicz - KS AZS AWFIS Gdańsk

Klasa ILCA 7 - klasyfikacja Apprentice Masters 30-44

1 Tadeusz Kubiak - Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń Szczecin

2 Filip Ciszkiewicz - Miejski Klub Żeglarski Arka Gdynia

3 Stanisław Klimaszewski - Giżycka Grupa Regatowa

Klasa ILCA 7 - klasyfikacja Masters 45-54

1 Marcin Pinczynski

Klasa ILCA 6 - klasyfikacja Kobiet Open

1 Zofia Pośpieszna - AZS Organizacja Środowiskowa w Poznaniu

2 Hanna Rogowska - Chojnicki Klub Żeglarski

3 Zofia Wójcik - AZS Uniwersytet Warszawski

Klasa ILCA 6 - klasyfikacja Mężczyzn Open

1 Wojciech Wójcik - Towarzystwo Sportowe Kuźnia

2 Tymoteusz Wysocki - Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń Szczecin

3 Ignacy Pospieszny - AZS Organizacja Środowiskowa w Poznaniu

Klasa ILCA 6 - klasyfikacja Kobiet U21

1 Zofia Pośpieszna - AZS Organizacja Środowiskowa w Poznaniu

2 Hanna Rogowska - Chojnicki Klub Żeglarski

3 Natalia Chojnowska - Stowarzyszenie Sportów Wodnych Iława

Klasa ILCA 6 - klasyfikacja Kobiet U19

1 Hanna Rogowska - Chojnicki Klub Żeglarski

2 Kinga Szlachetka - LOK Klub Wodny Garland Gliwice

3 Martyna Stachowiak - Żeglarski Ludowy Klub Sportowy Kiekrz w Poznaniu

Klasa ILCA 6 - klasyfikacja Mężczyzn U19

1 Wojciech Wójcik - Towarzystwo Sportowe Kuźnia Rybnik

2 Ignacy Pospieszny - AZS Organizacja Środowiskowa w Poznaniu

3 Piotr Trella - Miejski Klub Żeglarski Arka Gdynia

Klasa ILCA 6 - klasyfikacja Kobiet U17

1 Antonina Chomont - Chojnicki Klub Żeglarski

2 Patrycja Jałoszyńska - Klub Żeglarski Nysa

3 Matylda Jankowska - Yacht Klub Polski Gdynia

Klasa ILCA 6 - klasyfikacja Mężczyzn U17

1 Szymon Mocarski - Yacht Klub Polski Gdynia

2 Wojciech Bortkiewicz - Chojnicki Klub Żeglarski

3 Jacopo Saglio - Uczniowski Klub Sportowy Żeglarz Wrocław

Klasa ILCA 6 - klasyfikacja Apprentice Masters 30-44

1 Agata Barwińska - Stowarzyszenie Sportów Wodnych Iława

2 Joanna Sposób - Yacht Klub Polski Warszawa

Klasa ILCA 6 - klasyfikacja Masters 45-54

1 Krzysztof Sadowski - Toruński Klub Żeglarski

2 Michał Mączka - Toruński Klub Żeglarski

3 Paweł Grygorczuk - Uczniowski Klub Żeglarski Siódemka Białystok

Klasa ILCA 4 - klasyfikacja Open

1 Jerzy Rułka - Yacht Klub Polski Gdynia

2 Michał Małagocki - AZS Uniwersytet Warszawa

3 Wojciech Gralak - Centrum Żeglarskie Szczecin

Klasa ILCA 4 - klasyfikacja Kobiet U16

1 Barbara Maruszczak - Olsztyński Klub Żeglarski

2 Joanna Kaczmarska - Miejski Klub Żeglarski Arka Gdynia

3 Mila Faust - Miejski Klub Żeglarski Arka Gdynia

Klasa ILCA 4 - klasyfikacja Mężczyzn U16

1 Jerzy Rułka - Yacht Klub Polski Gdynia

2 Michał Małagocki - AZS Uniwersytet Warszawa

3 Wojciech Gralak - Centrum Żeglarskie Szczecin

Informacja Prasowa