Prezydent Porto reaguje ws. Kiwiora. Chodzi o transfer do Barcelony

Deco jest obecnie dyrektorem sportowym Barcelony i odpowiada za transfery w ekipie z Katalonii. Według informacji przekazanych przez Villasa-Boasa, nie kontaktował się on z nim w sprawie transferu Kiwiora do Blaugrany.

- Dementuję. Nie rozmawiałem z Deco od trzech miesięcy. Nigdy nie dzwonił do mnie w sprawie Kiwiora. To świetny gracz, którego Porto wyciągnęło z Premier League. Wpłynął na drużynę w taki sposób, jakiego oczekiwaliśmy - powiedział Villas-Boas w rozmowie z portugalskimi mediami.

Wcześniej informacje hiszpańskich mediów dementował też jeden z dziennikarzy dobrze zorientowanych w realiach FC Porto. - To nic więcej niż plotka. Sam dziennikarz, który podał tę informację jako pierwszy, powiedział, że nie ma nic konkretnego — jedynie to, że go obserwowano. Raczej trudno, żeby odszedł z FC Porto - mówił Nuno Barbosa w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Kiwior ma za sobą jeden sezon w FC Porto, ale zdążył zaskarbić sobie sympatię kibiców oraz działaczy i sztabu szkoleniowego klubu. 26-latek był jedną z ważniejszych postaci "Smoków", rozgrywając 39 spotkań. Dzięki temu został wykupiony z Arsenalu, w którym zagrał wcześniej w 68 meczach.

