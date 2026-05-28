Reprezentant Polski nie zagra z Ukrainą. "To nie jest żadne zaskoczenie"

Podopieczni Jana Urbana, podobnie jak Ukraińcy oraz Nigeryjczycy, nie wywalczyli awansu do mistrzostw świata, więc na przełomie maja i czerwca zagrają ze sobą tylko w towarzyskich potyczkach.

Zgrupowanie reprezentacji Polski rozpocznie się w czwartek we Wrocławiu, zbiórkę przewidziano do godz. 14. Wiadomo już, że w spotkaniu z Ukrainą zabraknie Skórasia. Nikt nie zostanie powołany w jego miejsce.

- Zawodnik ma jeszcze obowiązki w swoim klubie, 31 maja gra mecz w Belgii (Gent zmierzy się tego dnia z Genkiem w barażach o Ligę Konferencji UEFA - PAP). Michał dołączy do nas już w warszawskiej części zgrupowania, przyleci od razu do stolicy. To nie jest żadne zaskoczenie, mieliśmy kontakt z jego klubem i tak było ustalone - powiedział PAP rzecznik prasowy reprezentacji Polski Emil Kopański.

Jak dodał, pozostali piłkarze powinni być do dyspozycji trenera Urbana w meczu z Ukrainą.

- Nie mamy informacji o żadnych kontuzjach. Zresztą, właśnie dlatego ogłoszenie kadry nastąpiło tak późno (26 maja - PAP), ponieważ chcieliśmy upewnić się w sprawie wszystkich zawodników. I dlatego zabrakło Matty'ego Casha, który wypadł niemal w ostatniej chwili - zaznaczył Kopański.

Ukraińcy też nie wystąpią w najmocniejszym składzie. Na przykład ich czołowy obrońca Illja Zabarny z Paris Saint-Germain ma 30 maja finał Ligi Mistrzów z Arsenalem.

Oficjalnie zgrupowanie kadry Urbana rozpocznie tradycyjnie konferencja prasowa z udziałem selekcjonera oraz kapitana Roberta Lewandowskiego, który ogłosił niedawno zakończenie występów w Barcelonie i od 1 lipca będzie miał nowego pracodawcę.

Pierwszy gwizdek w niedzielnym meczu z Ukrainą - o godz. 17.30. Kadra pozostanie we Wrocławiu do poniedziałku.

- Dzień po meczu przeprowadzimy jeszcze tam rozruch, trening regeneracyjny. Zjemy obiad i w godzinach popołudniowych polecimy do Warszawy - przyznał rzecznik reprezentacji Polski.

Jak dodał, Ukraińcy przygotowują się we Lwowie, tam będą trenować w sobotę i dopiero po tych zajęciach przylecą wieczorem do Wrocławia.

Czy ktoś z polskich piłkarzy opuści zgrupowanie po „wrocławskiej” części?

- Nie ma takich planów. Z tego co wiem, wszyscy udadzą się do Warszawy na mecz z Nigerią - zapowiedział Kopański.

W środę biało-czerwonych czeka na PGE Narodowym (godz. 20.45) bardzo ciekawy sprawdzian. Rzadko bowiem mają okazję spotykać się z reprezentacją z Afryki. Brak Nigeryjczyków na mundialu to jedna z największych sensacji w kwalifikacjach na tym kontynencie.

Kadra gospodarzy, łącznie ze Skórasiem, liczy 26 piłkarzy. Nowymi twarzami w reprezentacji Urbana są m.in. napastnicy Karol Czubak i Mateusz Żukowski. Pierwsze powołania otrzymali też obrońcy Kacper Potulski, Norbert Wojtuszek i Oskar Wójcik. Po dłuższej przerwie wraca natomiast bramkarz saudyjskiego Neom SC Marcin Bułka, który praktycznie cały sezon stracił z powodu kontuzji.

psl, PAP