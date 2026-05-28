Fręch w środę pożegnała się z rywalizacją singlową. W drugiej rundzie uległa Jil Teichmann 5:7, 4:6. Po spotkaniu Łodzianka uskarżała się na ból i naciągnięty mięsień brzucha. Mimo to nie zrezygnowała z udziału w grze podwójnej.

ZOBACZ TAKŻE: Sabalenka zwróciła na to uwagę. "Teraz jest jak w piekle"

French Open to jeden z czterech turniejów wielkoszlemowych. Rozgrywany jest jako drugi w sezonie - po Australian Open, a przed Wimbledonem i US Open. Zawody często nazywane są Roland Garros. To na cześć bohatera I wojny światowej - Rolanda Garrosa. Jego imię noszą paryskie korty.

Tegoroczny turniej Roland Garros rozpoczął się 24 maja i potrwa do niedzieli 7 czerwca.

Relacja live i wynik na żywo meczu Fręch/Bondar - Olijnykowa/Udvardy na Polsatsport.pl.

Polsat Sport