Sabalenka gra dalej w Roland Garros! Pokaz siły w drugim secie

Sabalenka szybko wyszła na prowadzenie w tym pojedynku (3:1). Utrzymała je jednak tylko przez kilka minut. Reprezentantka gospodarzy wyrównała, ale to wciąż Białorusinka, która rozpoczynała spotkanie, była o jednego gema "z przodu". W najważniejszym momencie tego seta liderka światowych list zachowała chłodną głowę, przełamała Jacquemot i zapisała pierwszą partię na swoją korzyść.

Drugi set to już pokaz siły Sabalenki. Nie minęło 10 minut, a tenisistka z Mińska wygrywała 3:0. Francuzka próbowała walczyć, ale przeciwniczka pozwoliła jej na wygranie tylko dwóch gemów. W zaledwie półtorej godziny Białorusinka zakończyła to spotkanie i zameldowała się w trzeciej rundzie French Open.

W kolejnym spotkaniu Sabalenka zmierzy się z Darią Kasatkiną. Reprezentantka Australii wygrała wcześniej z Susan Bandecchi 7:5, 7:6 (13-11).





W zeszłym roku Sabalenka doszła do finału turnieju w Paryżu. W nim przegrała z Coco Gauff 7:6 (7-5), 2:6, 4:6.

Aryna Sabalenka - Elsa Jacquemot 7:5, 6:2

