Siatkarska liga cierpi na odpływ gwiazd. "Nie możemy konkurować z wypłatami w euro lub dolarach"

Po zakończeniu sezonu 2025/2026 z brazylijskiej Superligi mężczyzn odeszli między innymi kluczowi zawodnicy wicemistrza kraju, Volei Renata/Campinas: 24-letni przyjmujący Adriano Xavier, który zdecydował się na transfer do Itasu Trentino, a także 27-letni środkowy Judson Nunes, który zapowiedział, że będzie kontynuował karierę w którejś z zagranicznych lig. Z żeńską Superligą żegna się natomiast 23-letnia środkowa Julia Kudiess, która zamieni Gerdau/Minas na włoski klub Igor Gorgonzola Novara.

Radames Lattari, prezes CBV, podkreślił, że stały odpływ gwiazd z krajowych rozgrywek jest bardzo niepokojący, a działacze krajowej federacji powinni zastanowić się, co zrobić, by tę tendencję zatrzymać.

- Cały problem polega na tym, że nie możemy konkurować z wypłatami w euro lub dolarach. Waluty te mają w naszym kraju dużo większą wartość, ale staramy się wraz z prezesami klubów stworzyć taki projekt rozgrywek, który przyciągnie inwestorów. To z kolei wpłynęłoby na poprawę infrastruktury i wzmocnienie składów, co mogłoby również przełożyć się na wyższą frekwencję w halach. Drugim celem jest rozwój oddolny, zwłaszcza wśród zawodników i zawodniczek w kategoriach U-14. Nawiązaliśmy partnerstwo z francuskim miastem Metz i liczymy, że ta współpraca przełoży się na przykład na możliwość sprawdzania się naszej młodzieży z rówieśnikami z Europy - zaznaczył Lattari.

Szef Brazylijskiej Konfederacji Piłki Siatkowej zwrócił również uwagę na konieczność przyciągania zagranicznych gwiazd w celu uatrakcyjnienia i wzmocnienia lig. W ubiegłym sezonie w najwyższych klasach rozgrywkowych u mężczyzn i kobiet grało 26 zagranicznych siatkarzy z 17 krajów, w tym reprezentantka Polski Julia Nowicka, która była jedną z liderek Gerdau Minas.