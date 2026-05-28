Siatkarska Liga Narodów 2026. Regulamin, zasady i system rozgrywek. Kto awansuje?

Ósma edycja Ligi Narodów siatkarek zostanie rozegrana między 3 czerwca i 26 lipca. Siatkarze w VNL 2026 będą rywalizowali od 10 czerwca do 2 sierpnia. Zarówno w zmaganiach kobiet, jak i mężczyzn zagra po 18 reprezentacji.





W fazie interkontynentalnej oraz w turnieju finałowym zostanie rozegranych po 116 meczów w rozgrywkach siatkarzy i siatkarek. W fazie interkontynentalnej każda reprezentacja rozegra po 12 spotkań. Zostaną one rozłożone na trzy tygodnie rozgrywek. W jednym tygodniu odbędą się trzy turnieje w trzech różnych lokalizacjach. W każdym z nich zagra po sześć drużyn, każda w jednym turnieju rozegra po cztery spotkania.

Do fazy finałowej awansuje siedem najlepszych reprezentacji w tabeli pierwszej części rozgrywek oraz gospodarz turnieju, który bez względu na miejsce w tabeli, ma zagwarantowany udział w 1/4 finału. O kolejności w tabeli będą decydowały: liczba zwycięstw, liczba zdobytych punktów, stosunek setów, stosunek punktów, wynik w bezpośrednim starciu.

Turniej finałowy u pań (Makau, 22-26 lipca) i u panów (Ningbo, 29 lipca - 2 sierpnia) zostanie rozegrany w formule play-off - ćwierćfinały, półfinały i mecze o medale.

Ostatnia drużyna w klasyfikacji końcowej zostanie zdegradowana z Ligi Narodów. Awans wywalczy najlepsza drużyna w rankingu światowym na koniec tej edycji VNL, spośród tych, które nie brały udziału w Lidze Narodów 2026.

Siatkarska Liga Narodów w 2026 roku właściwie powtórzy tę samą formułę rozgrywek, jaka miała miejsce w poprzednim sezonie. Do zmian dojdzie w przepisach gry. Spora zmiana będzie dotyczyła wyborów najlepszego siatkarza i najlpepszej siatkarki (MVP) rozgrywek. Zrezygnowano z wyboru "drużyny marzeń", a nagrody indywidualne zostaną przyznane już po zakończeniu fazy zasadniczej.

Siatkarska Liga Narodów po raz pierwszy odbyła się w 2018 roku. Zastąpiła rozgrywaną w latach 1990–2017 Ligę Światową siatkarzy i organizowaną w latach 1993–2017 World Grand Prix siatkarek. W dotychczasowych edycjach tej imprezy triumfowały siatkarki Stanów Zjednoczonych (2018, 2019, 2021), Włoch (2022, 2024, 2025) oraz Turcji (2023). W rywalizacji siatkarzy pierwsze miejsca zajmowały reprezentacje Rosji (2018, 2019), Brazylii (2021), Francji (2022, 2024) oraz Polski (2023, 2025).

Liga Narodów siatkarek 2026. Kto gra?

Uczestnicy Ligi Narodów siatkarek 2026: Belgia – Brazylia – Bułgaria – Chiny – Czechy – Dominikana –Francja – Holandia – Japonia – Kanada – Niemcy – Polska – Serbia – Tajlandia – Turcja – Ukraina – USA – Włochy.

Liga Narodów siatkarek 2026. Gdzie i kiedy mecze?

1. tydzień (3-7 czerwca)

grupa 1 (Quebec, Kanada) Francja, Japonia, Kanada, Niemcy, Ukraina, USA

grupa 2 (Brasilia, Brazylia) Brazylia, Bułgaria, Dominikana, Holandia, Turcja, Włochy

grupa 3 (Nankin, Chiny) Belgia, Chiny, Czechy, Polska, Serbia, Tajlandia

2. tydzień (17-21 czerwca)

grupa 4 (Ankara, Turcja) Belgia, Brazylia, Chiny, Francja, Niemcy, Turcja

grupa 5 (Filipiny) Czechy, Dominikana, Japonia, Serbia, USA, Włochy

grupa 6 (Bangkok, Tajlandia) Bułgaria, Holandia, Kanada, Polska, Tajlandia, Ukraina

3. tydzień (8-12 lipca)

grupa 7 (Belgrad, Serbia) Bułgaria, Czechy, Francja, Holandia, Niemcy, Serbia

grupa 8 (Hongkong, Chiny) Belgia, Chiny, Dominikana, Kanada, Ukraina, Włochy

grupa 9 (Osaka, Japonia) Brazylia, Japonia, Polska, Tajlandia, Turcja, USA

turniej finałowy (22-26 lipca)

(Makau, Chiny)

Liga Narodów siatkarzy 2026. Kto gra?

Uczestnicy Ligi Narodów siatkarzy 2026: Argentyna – Belgia – Brazylia – Bułgaria – Chiny – Francja – Iran – Japonia – Kanada – Kuba – Niemcy – Polska – Serbia – Słowenia – Turcja – Ukraina – USA – Włochy.

Liga Narodów siatkarzy 2026. Gdzie i kiedy mecze?

1. tydzień (10-14 czerwca)

grupa 1 (Ottawa, Kanada) Francja, Kanada, Niemcy, Turcja, USA, Włochy

grupa 2 (Brasilia, Brazylia) Argentyna, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Iran, Serbia

grupa 3 (Linyi, Chiny) Chiny, Japonia, Kuba, Polska, Słowenia, Ukraina

2. tydzień (24-28 czerwca)

grupa 4 (Orlean, Francja) Francja, Iran, Japonia, Kuba, Serbia, USA

grupa 5 (Gliwice, Polska) Argentyna, Belgia, Chiny, Niemcy, Polska, Turcja

grupa 6 (Lublana, Słowenia) Brazylia, Bułgaria, Kanada, Słowenia, Ukraina, Włochy

3. tydzień (15-19 lipca)

grupa 7 (Belgrad, Serbia) Iran, Niemcy, Serbia, Słowenia, Turcja, Ukraina

grupa 8 (Chicago, USA) Brazylia, Bułgaria, Chiny, Francja, Polska, USA

grupa 9 (Osaka, Japonia) Argentyna, Belgia, Japonia, Kanada, Kuba, Włochy

turniej finałowy (29 lipca - 2 sierpnia)

(Ningbo, Chiny).