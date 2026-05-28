Skandal w reprezentacji! Siatkarz aresztowany i wyrzucony z kadry

Komunikat w tej sprawie wystosowała już Japońska Federacja Siatkówki na swojej stronie internetowej.

"W czwartek, 28 maja, Shunichiro Sato, zawodnik reprezentacji Japonii w siatkówce mężczyzn w sezonie 2026, został aresztowany pod zarzutem posiadania narkotyków. Obecnie policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Japoński Związek Siatkówki (JVA) przyjmuje ten incydent i głęboko przeprasza za zdradę zaufania wszystkich zaangażowanych, którzy nas wspierali, oraz kibiców, którzy nas dopingują.

Dodatkowo, JVA oficjalnie anulowało rejestrację Shunichiro Sato jako członka męskiej narodowej drużyny siatkówki na sezon 2026. JVA będzie nadal dążyć do promowania uczciwości w świecie siatkówki. Jeszcze raz głęboko przepraszamy za ogromne niedogodności i troski wyrządzone wszystkim zaangażowanym stronom oraz naszym fanom" - czytamy w oświadczeniu.

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentant Polski podjął ważną decyzję! Klub wydał komunikat

26-letni Shunichiro był podstawowym siatkarzem reprezentacji Japonii dowodzonej przez Laurenta Tille. Azjaci niebawem wezmą udział w Lidze Narodów. W pierwszym turnieju, który odbędzie się w Chinach, zmierzą się na inaugurację z Ukrainą (10 czerwca). Dwa dni później ich rywalem będzie Polska, a następnie Chiny oraz Słowenia.

Polsat Sport