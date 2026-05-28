Wielka afera po meczu Polaka na Roland Garros. Jest protest

Pieczonka i Kopriva nie byli faworytami, ale od początku wyglądali bardzo dobrze. Wygrali pierwszego seta 6:2, a i w drugim objęli prowadzenie.

Do wielkiej kontrowersji doszło jednak pod koniec drugiego seta. Polak i Czech prowadzili 5:3, a przy stanie 30:30 zagrali na tyle dobrze, że cieszyli się już z piłki meczowej. Niestety, do tego nie doszło, gdyż sędzia uznał, że tuż przed zdobytym punktem Pieczonka wydał się z siebie okrzyk, przez co rozproszył przeciwników.



Protesty Polaka na nic się zdały, punkt otrzymali rywale, którzy najpierw wygrali gema, a chwilę później doprowadzili do wyrównania. W trzecim secie bardziej doświadczeni Nys i Roger-Vasselin wygrali już pewnie - 6:1.



Interia Sport ustaliła w czwartek, że osoba, która wydała z siebie okrzyk, siedziała na trybunach obok taty Filipa Pieczonki.

- Mój tata po drugim secie nie wytrzymał i wyszedł z kortu, po czym wrócił na drugą stronę kortu. Ja też byłem przez to bardzo zdenerwowany, bo wiem, kto to zrobił - powiedział.

Polski tenisista przyznał, że chciał wyjaśnić tę sytuacją z sędzia po zakończeniu meczu, ale został skierowany do supervisora. Dodał też, że złożył protest.

- Po prostu zadowoliłoby mnie, gdyby dostał jakąś karę. Ponieważ my-zawodnicy, gdy robimy coś źle, dostajemy kary. Więc czemu sędziowie mieliby ich nie dostawać? Na przykład degradacja, czyli ze stołka może na linię? Obojętnie co, ja zdałem raport, który ma być poddany analizie i ocenie - wyznał w rozmowie z Interią Sport.