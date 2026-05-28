Z Rzeszowa do USA! Była siatkarka Developresu oficjalnie w nowym klubie

Nathalie Lemmens (rocznik 1995) to środkowa reprezentacji Belgii, w barwach której grała m.in. w Lidze Narodów oraz mistrzostwach Europy. W swej karierze grała w klubach Asterix AVO Beveren, Dinamo Bukareszt, Dresdner SC i Bartoccini-Mc Restauri Perugia.

Zobacz także: Polska siatkarka rozpoczęła treningi z kadrą, a tu taka wiadomość! "To jedna z liderek drużyny"

Pod koniec lutego tego roku została siatkarką Developresu Rzeszów. Dominika Pierzchała doznała kontuzji kolana, która wykluczyła ją z gry do końca sezonu i klub z Podkarpacia zdecydował się na transfer medyczny.

Lemmens wystąpiła w dziewięciu spotkaniach w Tauron Lidze. Zdobyła w nich łącznie 35 punktów. Był to jej debiut na polskich ligowych parkietach.

Po kilku miesiącach opuszcza nasz kraj, a w kolejnym sezonie czeka ją nowe wyzwanie. Przeniesie się do USA, gdzie będzie reprezentowała barwy Omaha Supernovas. Klub poinformował o transferze belgijskiej siatkarki na Instagramie.