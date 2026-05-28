Zdecydowały rzuty karne! Chrobry jedną nogą w PKO BP Ekstraklasie

ŁKS Łódź i Polonia Warszawa w ostatniej kolejce Betclic 1. ligi dołączyły do Wieczystej Kraków i Chrobrego Głogów, które już wcześniej miały zapewnione miejsce w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Bezpośrednią przepustkę wywalczyły natomiast Wisła Kraków i Śląsk Wrocław.

Zgodnie z regulaminem, w półfinałach trzecia drużyna tabeli została zestawiona z szóstą, a czwarta z piątą. W finale zagrają ze sobą zwycięzcy tych spotkań. Z najwyższym poziomem rozgrywkowym w Polsce pożegnały się z kolei Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Arka Gdynia oraz Lechia Gdańsk.

Pierwsza połowa nie przyniosła goli. Żaden z zespołów nie chciał się "odsłonić", przez co gra toczyła się głównie w środku pola. W pierwszych 45 minutach obie drużyny oddały zaledwie po jednym celnym strzale. Po przerwie wynik spotkania otworzyła natomiast ekipa z Łodzi. Na listę strzelców wpisał się Andreu Arasa, który wyskoczył najwyżej do dośrodkowania Mateusza Wysokińskiego z rzutu rożnego i umieścił piłkę w siatce.

Gospodarze nie złożyli jednak broni i wyrównali już 16 minut później. Kacper Laskowski przyjął piłkę w lewym narożniku pola karnego, po czym huknął bez namysłu, posyłając ją prosto w okienko bramki strzeżonej przez Łukasza Bombę. Remis utrzymał się do końca regulaminowego czasu gry, co oznaczało konieczność rozegrania dogrywki.

W niej swoją szansę miał Chrobry. Głogowianie świetnie rozegrali rzut rożny, lecz strzał głową Jakuba Gricia wspaniale obronił bramkarz gości. Ostatecznie dodatkowe 30 minut również nie przyniosło goli, co doprowadziło do rzutów karnych, w których lepsi okazali się podopieczni trenera Łukasza Becelli.

Rywalem Chrobrego w meczu decydującym o awansie do PKO BP Ekstraklasy będzie zwycięzca spotkania pomiędzy Wieczystą Kraków a Polonią Warszawa, które rozpocznie się o godzinie 20:30.

Chrobry Głogów - ŁKS Łódź 1:1 (0:0) [5:4 po karnych]

Bramki: Kacper Laskowski 77 - Andreu Arasa 61.

Karne trafione: Myroslav Mazur, Piotr Janczukowicz, Mateusz Ozimek, Jakub Gric, Jakub Lis - Mateusz Lewandowski, Sebastian Rudol, Maksymilian Pingot, Krzysztof Falowski.

Karne nietrafione: Radosław Bąk - Sergiy Krykun, Maciej Wojciechowski.

Chrobry: Dawid Arndt - Michał Kozajda, Jakub Gric, Myroslav Mazur, Jakub Lis - Sebastian Bonecki (77. Szymon Lewkot), Robert Mandrysz (115. Mateusz Bartolewski) - Kelechukwu Ibe-Torti (77. Radosław Bąk), Szymon Bartlewicz (57. Kacper Nowakowski), Kacper Laskowski (91. Mateusz Ozimek) - Sebastian Strózik (98. Piotr Janczukowicz).

ŁKS: Łukasz Bomba - Sebastian Rudol, Łukasz Wiech (78. Maksymilian Pingot), Krzysztof Falowski - Jasper Loffelsend (71. Sergiy Krykun), Kacper Terlecki, Mateusz Wysokiński (105. Lenard Szczygieł), Koki Hinokio, Gustaf Norlin (94. Sebastian Ernst) - Fabian Piasecki (90+1. Maciej Wojciechowski), Andreu Arasa (71. Mateusz Lewandowski).

Żółte kartki: Robert Mandrysz - Łukasz Wiech, Koki Hinokio.

Sędziował: Bartosz Frankowski (Polska).