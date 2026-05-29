6:0 w pierwszym secie, a potem... porażka. Turniejowa "8" odpadła z Roland Garros
Na niewiele zdało się zwycięstwo 6:0 Alexa de Minaura w pierwszym secie starcia trzeciej rundy Roland Garros z Jakubem Mensikiem. Czech odwrócił losy rywalizacji i triumfował w kolejnych trzech partiach, meldując się w najlepszej "16" paryskiego Wielkiego Szlema.
Alex de Minaur znakomicie rozpoczął starcie trzeciej rundy Roland Garros przeciwko Jakubowi Mensikowi. Turniejowa "8" z Australii triumfowała bowiem 6:0 w premierowej partii nad rozstawionym z "26" Czechem.
W kolejnych fragmentach sytuacja na korcie znacząco się zmieniła. Mensik zwyciężył następne trzy sety i ostatecznie to on zameldował się w czwartej fazie paryskiego Wielkiego Szlema, odwracając losy rywalizacji z de Minaurem.
O miejsce w ćwierćfinale Mensik zmierzy się z rozstawionym z "11" Andriejem Rublowem.
Alex de Minaur - Jakub Mensik 6:0, 2:6, 2:6, 3:6