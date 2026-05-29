Amerykanin wygrał 19. etap Giro d'Italia

Inne

Amerykanin Sepp Kuss wygrał na podjeździe Piani di Pezze 19. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Różową koszulkę lidera zachował jego kolega z drużyny Visma-Lease a Bike, Duńczyk Jonas Vingegaard.

Kolarz w żółtej koszulce jedzie na rowerze, otoczony przez kibiców dopingujących go.
fot. AFP
Kuss wygrał 19. etap Giro d'Italia

Kuss okazał się najsilniejszy z grupy uczestników ucieczki. Finiszował samotnie, z przewagą 19 sekund nad Kanadyjczykiem Derekiem Gee-Westem oraz 36 sekund nad Włochem Giulio Ciccone (obaj Lidl-Trek).

 

Vingegaard zajął piąte miejsce, kończąc etap razem ze swoim najgroźniejszym rywalem, Austriakiem Felixem Gallem (Decathlon CMA CGM). W klasyfikacji generalnej wciąż ma nad nim przewagę ponad czterech minut.

 

Wyścig zakończy się w niedzielę w Rzymie.

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEKOLARSTWO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Robert Korzeniowski: Widać, że daleko nam jest do dialogu
Zobacz także

Prezes PKOl pod ścianą. 3/4 związków sportowych chce głosowania w sprawie jego dymisji

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 