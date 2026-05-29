Amerykanin wygrał 19. etap Giro d'Italia
Amerykanin Sepp Kuss wygrał na podjeździe Piani di Pezze 19. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Różową koszulkę lidera zachował jego kolega z drużyny Visma-Lease a Bike, Duńczyk Jonas Vingegaard.
Kuss okazał się najsilniejszy z grupy uczestników ucieczki. Finiszował samotnie, z przewagą 19 sekund nad Kanadyjczykiem Derekiem Gee-Westem oraz 36 sekund nad Włochem Giulio Ciccone (obaj Lidl-Trek).
Vingegaard zajął piąte miejsce, kończąc etap razem ze swoim najgroźniejszym rywalem, Austriakiem Felixem Gallem (Decathlon CMA CGM). W klasyfikacji generalnej wciąż ma nad nim przewagę ponad czterech minut.
Wyścig zakończy się w niedzielę w Rzymie.
