Architekt sukcesów Jagiellonii odchodzi! Trafi do ligowego rywala?

Jagiellonia poinformowała, że Masłowski oficjalnie zakończy swoją pracę 30 czerwca 2026 roku. Dyrektor sportowy zdecydował się na rozwiązanie umowy, korzystając z zapisów kontraktowych. Według informacji przekazanych przez klub z Białegostoku, "Jaga" złożyła Masłowskiemu kilka propozycji nowej umowy, ale ten ich nie przyjął.

Tym samym dyrektor sportowy zakończy swoją misję w zespole z województwa podlaskiego po ponad czterech latach pracy. W tym czasie Masłowski przeprowadził wiele głośnych transferów gotówkowych czy bezgotówkowych, a także sprowadzał zawodników na zasadzie wypożyczenia. Wraz z Adrianem Siemieńcem uważany jest za architekta sukcesów Białostoczan w ostatnich latach.

Jagiellonia podała informację, że do końca czerwca zostanie ogłoszony nowy kształt pionu sportowego "Dumy Podlasia".

Klub z Białegostoku podziękował Masłowskiemu w swoich mediach społecznościowych: "Łukaszu, dziękujemy za twoją pasję, profesjonalizm i lata, które na stałe zapisały się złotymi zgłoskami w historii Jagiellonii. Życzymy Ci wielu sukcesów i powodzenia w dalszej ścieżce zawodowej!"

Jak będzie wyglądała dalsza kariera zawodowa Masłowskiego? Według informacji przewijających się w mediach, 44-latek ma trafić do Widzewa Łódź, gdzie również ma pełnić funkcję dyrektorską. Masłowski jest byłym graczem łódzkiego klubu, a w przeszłości był również jego dyrektorem sportowym.

