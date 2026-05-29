Architekt sukcesów Jagiellonii odchodzi! Trafi do ligowego rywala?
Łukasz Masłowski odchodzi z Jagiellonii Białystok - poinformował klub z województwa podlaskiego. Masłowski pełnił w Białymstoku funkcję dyrektora sportowego. To m. in. dzięki niemu "Jaga" sięgnęła w 2024 roku po pierwsze w historii klubu mistrzostwo Polski. Potencjalnym nowym pracodawcą Masłowskiego ma być łódzki Widzew.
Jagiellonia poinformowała, że Masłowski oficjalnie zakończy swoją pracę 30 czerwca 2026 roku. Dyrektor sportowy zdecydował się na rozwiązanie umowy, korzystając z zapisów kontraktowych. Według informacji przekazanych przez klub z Białegostoku, "Jaga" złożyła Masłowskiemu kilka propozycji nowej umowy, ale ten ich nie przyjął.
Tym samym dyrektor sportowy zakończy swoją misję w zespole z województwa podlaskiego po ponad czterech latach pracy. W tym czasie Masłowski przeprowadził wiele głośnych transferów gotówkowych czy bezgotówkowych, a także sprowadzał zawodników na zasadzie wypożyczenia. Wraz z Adrianem Siemieńcem uważany jest za architekta sukcesów Białostoczan w ostatnich latach.
Jagiellonia podała informację, że do końca czerwca zostanie ogłoszony nowy kształt pionu sportowego "Dumy Podlasia".
Klub z Białegostoku podziękował Masłowskiemu w swoich mediach społecznościowych: "Łukaszu, dziękujemy za twoją pasję, profesjonalizm i lata, które na stałe zapisały się złotymi zgłoskami w historii Jagiellonii. Życzymy Ci wielu sukcesów i powodzenia w dalszej ścieżce zawodowej!"
Jak będzie wyglądała dalsza kariera zawodowa Masłowskiego? Według informacji przewijających się w mediach, 44-latek ma trafić do Widzewa Łódź, gdzie również ma pełnić funkcję dyrektorską. Masłowski jest byłym graczem łódzkiego klubu, a w przeszłości był również jego dyrektorem sportowym.