Barcelona znalazła następcę Lewandowskiego! Oficjalnie ogłoszony transfer

Barcelona aktywnie rozpoczęła letnie okno transferowe i jeszcze w maju ogłosiła pierwszy transfer przychodzący do klubu. Nowym nabytkiem „Dumy Katalonii” został Anthony Gordon - angielski napastnik, który dotychczas reprezentował barwy Newcastle United.

Gordon związał się z nowym klubem aż pięcioletnim kontraktem do 2031 roku, a w czwartek pojawił się na testach medycznych. Zawodnik z Wysp Brytyjskich był jedną z kluczowych postaci Newcastle w tym sezonie i popisał się między innymi czterema trafieniami w spotkaniu Ligi Mistrzów z Karabachem Agdam. Pierwsze kroki na seniorskich boiskach stawiał w Evertonie, skąd w 2023 roku przeniósł się właśnie do wspomnianego Newcastle. Dostał powołanie na zbliżające się mistrzostwa świata w USA, Meksyku i Kanadzie.

Gordon był również w kręgu zainteresowań Bayernu Monachium, który ostatecznie przegrał walkę o młodego napastnika. W Barcelonie zastąpi on Roberta Lewandowskiego, który oficjalnie rozstał się już z hiszpańskim klubem. Pod znakiem zapytania stoi również przyszłość Marcusa Rashforda w tym klubie. Może się zatem okazać, że Gordon będzie jedynym angielskim piłkarzem w składzie „Dumy Katalonii”.

Po sadze dotyczącej przyszłości Lewandowskiego, która ostatecznie skończyła się odejściem Polaka z Barcelony, hiszpańskie media zaczęły falę spekulacji na temat jego następcy. Według doniesień "Mundo Deportivo", klub ze stolicy Katalonii miał być również blisko porozumienia z Julianem Alvarezem z Atletico Madryt.

