Burza w reprezentacji po aferze narkotykowej. "Cały zespół jest wstrząśnięty"

Japończycy przygotowują się do Ligi Narodów, która wystartuje w drugim tygodniu czerwca. Zgrupowanie zostało jednak storpedowane przez aferę z Sato, który został aresztowany przez policję za posiadanie marihuany. Z tego powodu środkowy reprezentacji został wyrzucony z kadry, ale na tym sprawa się nie kończy.

Najnowsze doniesienia mówią, że zamieszani w tę aferę mogą być również inni kadrowicze. U czterech z nich przeprowadzono już badania. Wynik był negatywny. Podjęto jednak drastyczne kroki w kierunku oczyszczenia napiętej atmosfery w szatni. Każdy z zawodników powołanych przez Laurenta Tillie został nie tylko przebadany, ale sprawdzono również ich rzeczy osobiste. Dotyczy to również personelu.

- Drużyna jest mentalnie w szoku, ponieważ jeden z ich kolegów został aresztowany. Reprezentacja obecnie znajduje się w swoim najniższym położeniu. Sato przyznał się do winy i wyraził skruchę. Zdaje sobie sprawę, że wywołał niesamowite zamieszanie. Nie zaprzeczał ani przez chwilę, tylko przeprosił. Musimy sprawdzić rzeczy osobiste każdego zawodnika. Musimy również przeprowadzić odpowiednie badania, aby rozpocząć przygotowania kadry całkowicie z czystą kartą. Słyszeliśmy, że Sato w dniu zatrzymania towarzyszyło kilku innych zawodników. To byli jego koledzy z kadry - powiedział jeden z przedstawicieli Japońskiej Federacji Siatkówki na konferencji prasowej.

Warto podkreślić, że w wyniku przeszukań nie znaleziono u nikogo żadnych dowodów na posiadanie niedozwolonych substancji. Z kolei wyniki testów na obecność narkotyków w organizmie całej drużyny zostaną ogłoszone wkrótce.

Przypomnijmy, że Japończycy w pierwszym turnieju Ligi Narodów, który odbędzie się w Chinach, zmierzą się na inaugurację z Ukrainą (10 czerwca). Dwa dni później ich rywalem będzie Polska, a następnie Chiny oraz Słowenia.

