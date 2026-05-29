Co za wynik na Roland Garros! 6:0, 6:0 w niecałą godzinę
Sorana Cirstea zameldowała się w czwartej rundzie Roland Garros. Rozstawiona z "18" Rumunka zrobiła to w imponujący sposób, pokonując Argentynkę Solanę Sierrę 6:0, 6:0 w zaledwie 56 minut. Dotychczas w trzech meczach imprezy w Paryżu Cirstea straciła zaledwie siedem gemów.
Sorana Cirstea zanotowała fantastyczny start Roland Garros. Pokonała w dwóch setach zarówno Rosjankę Ksenię Efremovą, jak i Niemkę Evę Lys, tracąc łącznie zaledwie siedem gemów.
Przeciwniczką rozstawionej z "18" Rumunki w trzeciej rundzie była Solana Sierra. Argentynka zwyciężyła wcześniej nad Brytyjką Emmą Raducanu i sprawiła niemałą niespodziankę, eliminując turniejową "13" - Włoszkę Jasmine Paolini.
W starciu z Cirsteą Sierra nie miała jednak już nic do powiedzenia. Rumunka zdominowała rywalizację i po 56 minutach triumfowała 6:0, 6:0.
Cirstea w walce o ćwierćfinał Roland Garros zmierzy się z Chinką Xiyu Wang.
Sorana Cirstea - Solana Sierra 6:0, 6:0