Co za wynik na Roland Garros! 6:0, 6:0 w niecałą godzinę

Sorana Cirstea zanotowała fantastyczny start Roland Garros. Pokonała w dwóch setach zarówno Rosjankę Ksenię Efremovą, jak i Niemkę Evę Lys, tracąc łącznie zaledwie siedem gemów.

Przeciwniczką rozstawionej z "18" Rumunki w trzeciej rundzie była Solana Sierra. Argentynka zwyciężyła wcześniej nad Brytyjką Emmą Raducanu i sprawiła niemałą niespodziankę, eliminując turniejową "13" - Włoszkę Jasmine Paolini.

W starciu z Cirsteą Sierra nie miała jednak już nic do powiedzenia. Rumunka zdominowała rywalizację i po 56 minutach triumfowała 6:0, 6:0.

Cirstea w walce o ćwierćfinał Roland Garros zmierzy się z Chinką Xiyu Wang.

Sorana Cirstea - Solana Sierra 6:0, 6:0

