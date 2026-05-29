Fatalne doniesienia ws. Neymara! Koniec złudzeń?
Neymar znalazł się w kadrze reprezentacji Brazylii na tegoroczny mundial, ale czy da radę pojawić się na boisku? Wiele wskazuje na to, że piłkarz nie zdąży wyleczyć kontuzji na inauguracyjny mecz, a pod znakiem zapytania stoją jego występy w kolejnych. Gwiazdor cierpi na uraz łydki i według doniesień Sky Sports, jego przerwa w grze może potrwać nawet do trzech tygodni!
Taki scenariusz byłby fatalny dla samego zawodnika, jak i całej ekipy "Canarinhos". Jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że Neymar wróci do pełni zdrowia i będzie gotowy na najważniejszą imprezę piłkarską świata. Obawy w kontekście jego pauzy narastają jednak z dnia na dzień.
Brazylia zacznie mundial 14 czerwca. Rywalem będzie Maroko, a więc rewelacja poprzednich mistrzostw w Katarze. W grupie są jeszcze Szkocja i Haiti. Awans do fazy pucharowej wywalczą dwie najlepsze drużyny oraz osiem z dwunastu z trzecich miejsc.
Jeżeli potwierdzi się najgorszy scenariusz, o czym informują dziennikarze brytyjskiego Sky Sports, Neymar opuści nie tylko pierwsze starcie grupowe z Marokiem, ale pod znakiem zapytania stanie również jego występ 20 czerwca z Haiti. Były napastnik Barcelony i PSG byłby gotowy dopiero na konfrontację ze Szkotami, którą zaplanowano na 25 czerwca. Nie wiadomo jednak, w jakiej będzie kondycji fizycznej.
W tym sezonie, ze względu na kontuzje, Neymar zagrał zaledwie 15 spotkań w barwach Santosu, w których zdobył sześć goli i zapisał cztery asysty.
Tuż przed rozpoczęciem imprezy w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, podopieczni Carlo Ancelottiego rozegrają dwa mecze kontrolne - 31 maja z Panamą oraz 7 czerwca z Egiptem. Włoski menedżer może jeszcze podjąć decyzję o rezygnacji z Neymara i zastąpieniem go innym zawodnikiem. Dla 32-latka, który wystąpił w 128 meczach kadry i strzelił 79 goli, były to czwarty i prawdopodobnie ostatni mundial w karierze.