Fatalny upadek tenisistki zakończył mecz! Krecz na French Open

Zeynep Sonmez nie będzie miło wspominała tegorocznej edycji turnieju wielkoszlemowego na kortach Rolanda Garrosa. Grająca w parze deblowej z Tatjaną Marią Turczynka, fatalnie upadła w meczu 2. rundy i po chwili turecko-niemiecka para musiała poddać mecz.

Zeynep Sonmez doznała kontuzji kolana na French Open

Sonmez oraz Maria rywalizowały w meczu 2. rundy deblowego turnieju pań na French Open z parą Kalinina/Jastremska. Niestety spotkanie zakończyło się już po dwóch gemach - w drugim z nich Sonmez doznała kontuzji kolana i nie była w stanie kontynuować rywalizacji.

 

Reprezentantka Turcji goniła piłkę w jednej z akcji i nie zauważyła bandy reklamowej ustawionej za linią końcową. Sonmez potknęła się o baner i wpadła w ścianę oddzielającą trybuny od kortu. Turczynka potrzebowała pomocy medycznej, a po chwili razem ze swoją deblową partnerką poddała mecz.

 

Tym samym Kalinina oraz Jastremska zostały pierwszymi uczestniczkami 1/8 finału turnieju deblowego. Do awansu potrzebowały niespełna 10 minut rywalizacji.

 

W rywalizacji deblowej na kortach Rolanda Garrosa wystąpi Magda Linette, która w Paryżu nie rozegrała jeszcze meczu w deblu. W pierwszej rundzie Polka oraz Julija Starodubcewa zmierzą się z duetem Elsa Jacquemot i Tiantsoa Rakotomangą Rajaonah.

