Final Four LOTTO Superligi. Gdzie obejrzeć? Transmisja i stream online

O mistrzostwie Polski zadecyduje, rozegrany po raz drugi, finałowy turniej z udziałem czterech czołowych drużyn. Jego gospodarzem ponownie będzie najlepsza ekipa sezonu zasadniczego - Orlen Bogoria.

W porównaniu do poprzednich rozgrywek układ czołówki niewiele się zmienił. Do decydującego turnieju nie zdołała zakwalifikować się jedynie Villa Verde KS Olesno, a jej miejsce zajęła Olimpia. Co ciekawe, ekipa z Grudziądza przed rokiem spadła z superligi, ale po wycofaniu się Gwiazdy Bydgoszcz wykupiła licencję i utrzymała miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej.

W ubiegłorocznym finale Dekorglas pokonał Bogorię 3:1. Był to drugi triumf drużyny z Działdowa, która poprzednio zwyciężyła w 2021 roku.

W sobotnich półfinałach o godz. 12 Orlen Bogoria zmierzy się z Dekorglassem, a o 17 Balta AZS AWFiS z Olimpią. Przegrani mają zapewnione brązowe krążki bez konieczności rozegrania dodatkowego spotkania. Mecz o złoty medal rozpocznie się w niedzielę o godz. 12.

W zasadniczej części rozgrywek Orlen Bogoria poniosła zaledwie dwie porażki w 22 spotkaniach, obie na wyjeździe w stosunku 1:3 – z Olimpią i Energą Manekinem Toruń. Na kolejnych pozycjach uplasowały się Balta (sześć przegranych) oraz Olimpia i Dekorglass (po osiem).

- Runda zasadnicza była świetna w naszym wykonaniu, jednak teraz szanse wszystkich klubów są równe, bo w finale wystąpią niesamowicie silne drużyny. Chcemy zrewanżować się Dekorglassowi za ubiegłoroczną porażkę, ale wiemy, że rywale bardzo wysoko zawieszą nam poprzeczkę. Na szczęście sytuacja zdrowotna zawodników jest dobra, a rok temu tak nie było - podkreślił na oficjalnej stronie superligi trener gospodarzy Paweł Fertikowski.

W rundzie zasadniczej zespół z Mazowsza pokonał swojego sobotniego przeciwnika dwa razy po :1.

- O tym, czy awansujemy do niedzielnego finału, zadecyduje dyspozycja całej drużyny. Jeżeli każdy zagra na swoim wysokim poziomie, to mamy szansę na zwycięstwo – przyznał lider Dekorglassu Jakub Dyjas, który w 33 pojedynkach poniósł sześć porażek. To drugie osiągnięcie w lidze.

Najlepszym zawodnikiem może pochwalić się Olimpia. Mołdawianin Vladislav Ursu w 39 spotkaniach przegrał tylko pięć razy.

- Cel na ten sezon został już zrealizowany, a na finałowy turniej jedziemy pełni optymizmu. Jeżeli wszyscy nasi zawodnicy zagrają na swoim optymalnym poziomie, może być ciekawie – stwierdził trener Grudziądzan Piotr Szafranek.

W fazie zasadniczej lepsi okazali się jednak Gdańszczanie, którzy dwa razy 3:2 zwyciężyli swojego półfinałowego rywala.

- Oba mecze były bardzo zacięte, w każdym pojedynku decydowały pojedyncze piłki. Mam nadzieję, że szczęście będzie nam sprzyjać, gdyż w takich meczach jest potrzebne. Runda zasadnicza to już przeszłość, a teraz przed nami kolejne wyzwanie. Będziemy walczyć o każdy punkt i zobaczymy, co z tego wyjdzie – powiedział trener Balty Bartosz Gajek.

Znane są składy, w jakich drużyny wystąpią w Grodzisku Mazowieckim. Gospodarze mają do dyspozycji Miłosza Redzimskiego, Marka Badowskiego, Greka Panagiotisa Gionisa i Japończyka Jina Takuyę, w Balcie zagrają Austriak Robert Gardos, Fin Benedek Olah, Koreańczyk Kim Taehyun i Szymon Malicki, a Olimpię reprezentować będą Koreańczyk Park Jeongwoo, Rafał Formela i Ursu.

W polskim zestawieniu rywalizować będzie jedynie Dekorglass. Bronić tytułu, poza Dyjasem, który w ubiegłorocznym finale wygrał oba pojedynki, będą Samuel Kulczycki i Patryk Lewandowski.

Final Four LOTTO Superligi. Gdzie obejrzeć? Transmisja i stream online

Sobota - 30.05

I półfinał: Orlen Bogoria Grodzisk Mazowiecki - KS Dekorglass Działdowo, 12:00 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 3, Polsat Box Go)

II półfinał: Balta AZS AWFiS Gdańsk - The PLUGIN ASTS Olimpia Grudziądz, 17:00 (Polsat Sport Extra 3, Polsat Box Go)

Niedziela - 31.05

Finał: Orlen Bogoria Grodzisk Mazowiecki/KS Dekorglass Działdowo - Balta AZS AWFiS Gdańsk/The PLUGIN ASTS Olimpia Grudziądz, 12:00 (Polsat Sport 2, Polsat Sport Extra 3, Polsat Box Go)