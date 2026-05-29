FIVB podjęła decyzję! Gospodarze zeszłorocznych MŚ zawieszeni

W oficjalnym komunikacie władze FIVB poinformowały, że sankcje wymusiły "poważne obawy dotyczące zarządzania oraz liczne domniemane naruszenia Kodeksu Etycznego", które są obecnie badane przez niezależną komisję. Aby chronić interesy zawodników oraz samej dyscypliny, powołano komitet ad hoc.

Jego zadaniem będzie tymczasowe przejęcie obowiązków krajowego związku, w tym sprawna organizacja zbliżającego się turnieju Ligi Narodów siatkarek na Filipinach. Sytuację komplikuje fakt, że finansowanie PNVF zostało całkowicie wstrzymane.

Problemy na Filipinach nawarstwiały się od dłuższego czasu, a jednym z punktów zapalnych były ubiegłoroczne mistrzostwa świata mężczyzn. Po turnieju gospodarze nie uregulowali kwestii finansowych. Mankamenty organizacyjne tamtej imprezy otwarcie punktowali siatkarze wielu reprezentacji, m.in. Polacy.

Mimo nałożenia sankcji, FIVB nie rezygnuje z wieloletniego planu wspierania siatkówki w tym regionie. Wdrożono siedmioletnie porozumienie naprawcze przy współpracy lokalnych organów państwowych oraz Azjatyckiej Konfederacji Siatkówki. Najpilniejszym celem dla komitetu tymczasowego jest teraz zabezpieczenie drugiego tygodnia kobiecej Ligi Narodów. Podczas imprezy na Filipinach mają wystąpić między innymi reprezentacje Stanów Zjednoczonych, Włoch, Serbii, Japonii, Dominikany i Czech.

