Ile Chwalińska zarobiła na Roland Garros? Polka rozbiła bank!

Chwalińska przed tegorocznymi zmaganiami w stolicy Francji mogła pochwalić się drugą rundą Wimbledonu w 2022 roku. To był jej najlepszy wynik na turniejach wielkoszlemowych. Z kolei na Roland Garros ani razu nie potrafiła przebić się do drabinki głównej!

Tym bardziej jej obecne wyniki mogą imponować. Polka najpierw przeszła trzyetapowe kwalifikacje, a w pierwszej rundzie potrafiła zwyciężyć Qinwen Zheng, czyli aktualną mistrzynię olimpijską. Nasza singlistka nie zatrzymała się również w drugiej rundzie, eliminując znacznie wyżej notowaną Elise Mertens, wygrywając drugiego seta 6:0!

Wiadomo już, że 24-latka w najnowszym notowaniu rankingu WTA awansuje ze 114. pozycji do pierwszej setki. To sprawi, że w kolejnych turniejach nie będzie musiała przedzierać się przez sito eliminacyjne.

Na razie jednak Chwalińska jest skupiona na paryskich zmaganiach i trzeciej rundzie, w której powalczy z Marią Sakkari. Greczynka w przeszłości była trzecią "rakietą" świata, a w 2021 roku dotarła do półfinału French Open i Wimbledonu. Bez względu na wynik tego pojedynku Polka opuści stolicę Francji bogatsza co najmniej o 187 tysięcy euro, czyli niespełna 800 tysięcy złotych! To olbrzymi zastrzyk finansowy dla tenisistki urodzonej w Dąbrowie Górniczej.

Oczywiście awans do 1/8 finału zwiększy czek Chwalińskiej. Czy tak się stanie, przekonamy się w sobotę 30 maja. W turnieju są jeszcze Magda Linette i Iga Świątek, które stoczą bezpośredni pojedynek.

