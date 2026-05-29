Ile Chwalińska zarobiła na Roland Garros? Polka rozbiła bank!
Maja Chwalińska awansując do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open pobiła swój życiowy rekord na turniejach tej rangi. To przekłada się również na zarobki. Polka już teraz zainkasowała potężne pieniądze!
Chwalińska przed tegorocznymi zmaganiami w stolicy Francji mogła pochwalić się drugą rundą Wimbledonu w 2022 roku. To był jej najlepszy wynik na turniejach wielkoszlemowych. Z kolei na Roland Garros ani razu nie potrafiła przebić się do drabinki głównej!
Tym bardziej jej obecne wyniki mogą imponować. Polka najpierw przeszła trzyetapowe kwalifikacje, a w pierwszej rundzie potrafiła zwyciężyć Qinwen Zheng, czyli aktualną mistrzynię olimpijską. Nasza singlistka nie zatrzymała się również w drugiej rundzie, eliminując znacznie wyżej notowaną Elise Mertens, wygrywając drugiego seta 6:0!
Wiadomo już, że 24-latka w najnowszym notowaniu rankingu WTA awansuje ze 114. pozycji do pierwszej setki. To sprawi, że w kolejnych turniejach nie będzie musiała przedzierać się przez sito eliminacyjne.
Na razie jednak Chwalińska jest skupiona na paryskich zmaganiach i trzeciej rundzie, w której powalczy z Marią Sakkari. Greczynka w przeszłości była trzecią "rakietą" świata, a w 2021 roku dotarła do półfinału French Open i Wimbledonu. Bez względu na wynik tego pojedynku Polka opuści stolicę Francji bogatsza co najmniej o 187 tysięcy euro, czyli niespełna 800 tysięcy złotych! To olbrzymi zastrzyk finansowy dla tenisistki urodzonej w Dąbrowie Górniczej.
Oczywiście awans do 1/8 finału zwiększy czek Chwalińskiej. Czy tak się stanie, przekonamy się w sobotę 30 maja. W turnieju są jeszcze Magda Linette i Iga Świątek, które stoczą bezpośredni pojedynek.