Klamka zapadła! Raków Częstochowa podjął decyzję w sprawie trenera

Raków Częstochowa oficjalnie poinformował, że nie będzie zmiany na stanowisku trenera "Czerwono-Niebieskich" i pozostanie nim Dawid Kroczek.

Nowa umowa ma obowiązywać przez dwa sezony, do 30 czerwca 2028, z opcją przedłużenia.

 

Kroczek przejął drużynę Rakowa 4 maja, po tym jak dzień wcześniej, po porażce w finale Pucharu Polski, z funkcji trenera został zwolniony Łukasz Tomczyk. Pod wodzą Kroczka "Czerwono-Niebiescy" rozegrali cztery mecze, z których trzy wygrali, a jedno przegrali i zakończyli rozgrywki PKO BP Ekstraklasy na czwartym miejscu.

 

Kroczek ma 37 lat i w rundzie jesiennej sezonu 2025/26 był w Rakowie asystentem trenera Marka Papszuna, a po jego odejściu do Legii Warszawa pozostał w Częstochowie, ale przeszedł do pionu skautingu. Wcześniej, od kwietnia 2024 roku, był trenerem Cracovii.

