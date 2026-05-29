Klub z Ekstraklasy pochwalił się transferem. Ściągnęli Zlatana

Piłka nożna

Zlatan Alomerović został zawodnikiem grającego w piłkarskiej ekstraklasie KGHM Zagłębia Lubin. 34-letni serbski bramkarz podpisał kontrakt z klubem z Dolnego Śląska do czerwca 2028 roku.

Bramkarz w czarnym stroju wychodzi na boisko stadionu, otoczony przez dzieci i kibiców.
fot. Cyfrasport
Alomerović znany z Korony, Lechii i Jagiellonii nowym zawodnikiem Zagłębia Lubin

Alomerović jest doskonale znany kibicom ekstraklasy, bo w przeszłości bronił barw Korony Kielce, Lechii Gdańsk i Jagiellonii Białystok. Z tym ostatnim zespołem świętował w 2024 roku zdobycie mistrzostwa Polski. W ostatnich dwóch latach Serb był zawodnikiem cypryjskiego AEK Larnaka.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wieczysta o krok od Ekstraklasy! Kwiecień chciał do Wisły. Nie rozmawia z Moskalem

 

To pierwszy transfer Zagłębia w letnim okienku. Klub poinformował, że przedłużył umowy m.in. z Michałem Nalepą oraz Mateuszem Dziewiatowskim.

KN, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASAPIŁKA NOŻNAPKO BP EKSTRAKLASAZAGŁĘBIE LUBINZLATAN ALOMEROVIC
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Crystal Palace FC - Rayo Vallecano. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 