Klub z Ekstraklasy pochwalił się transferem. Ściągnęli Zlatana

Alomerović jest doskonale znany kibicom ekstraklasy, bo w przeszłości bronił barw Korony Kielce, Lechii Gdańsk i Jagiellonii Białystok. Z tym ostatnim zespołem świętował w 2024 roku zdobycie mistrzostwa Polski. W ostatnich dwóch latach Serb był zawodnikiem cypryjskiego AEK Larnaka.

To pierwszy transfer Zagłębia w letnim okienku. Klub poinformował, że przedłużył umowy m.in. z Michałem Nalepą oraz Mateuszem Dziewiatowskim.

KN, PAP