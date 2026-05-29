Klub z Ekstraklasy pochwalił się transferem. Ściągnęli Zlatana
Zlatan Alomerović został zawodnikiem grającego w piłkarskiej ekstraklasie KGHM Zagłębia Lubin. 34-letni serbski bramkarz podpisał kontrakt z klubem z Dolnego Śląska do czerwca 2028 roku.
Alomerović znany z Korony, Lechii i Jagiellonii nowym zawodnikiem Zagłębia Lubin
Alomerović jest doskonale znany kibicom ekstraklasy, bo w przeszłości bronił barw Korony Kielce, Lechii Gdańsk i Jagiellonii Białystok. Z tym ostatnim zespołem świętował w 2024 roku zdobycie mistrzostwa Polski. W ostatnich dwóch latach Serb był zawodnikiem cypryjskiego AEK Larnaka.
ZOBACZ TAKŻE: Wieczysta o krok od Ekstraklasy! Kwiecień chciał do Wisły. Nie rozmawia z Moskalem
To pierwszy transfer Zagłębia w letnim okienku. Klub poinformował, że przedłużył umowy m.in. z Michałem Nalepą oraz Mateuszem Dziewiatowskim.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Crystal Palace FC - Rayo Vallecano. Skrót meczu