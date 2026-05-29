Liczyła na rekord Polski. "Dopiero się uczę..."

Ósma edycja Memoriału Ireny Szewińskiej – zawodów zaliczanych do prestiżowego cyklu World Athletics Continental Tour Gold – zaczęła się od mocnego sprinterskiego akcentu. W biegu na 100 metrów zaimponował Polak Dominik Kopeć. Nasz sprinter wygrał rywalizację ze znakomitym czasem 10.08. To czwarty najlepszy wynik w Europie w tym sezonie oraz rezultat lepszy od wskaźników Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz European Athletics na sierpniowe mistrzostwa Europy. Czas 10.08 to też najlepszy wynik Polaka uzyskany w naszym kraju od… 42 lat i rekordu kraju Mariana Woronina. Ten mocny sprinterski akcent był jednak tylko preludium do kolejnych wielkich wydarzeń, jakie miały miejsce podczas piątkowych zawodów na stadionie imienia Zdzisława Krzyszkowiaka w Bydgoszczy. Świetne widowisko zapewniła kibicom Klaudia Kazimierska. Po imponującym ostatnim okrążeniu Polka wygrała bieg na 1500 metrów z czasem 3:59.99.

– Miał być rekord mityngu, czyli czas lepszy niż 3:58.59. Mimo wszystko jestem z siebie bardzo zadowolona. Pobiegłam dobrze. Dopiero uczę się biegać z przodu, a tutaj musiałam się z tym mierzyć. Przede mną jeszcze jeden start w Europie i wracam do Stanów Zjednoczonych. Czeka mnie mocny trening, tak żeby z najlepszej strony zaprezentować się na mistrzostwach Europy i w Birmingham walczyć o jak największe cele – przyznała Kazimierska, która kolejny start ma zaplanowany w przyszłym tygodniu podczas Diamentowej Ligi w Rzymie.

Kilka chwil po biegu Kazimierskiej kibice, którzy przybyli na stadion mogli zobaczyć zacięty węgiersko-polski pojedynek w biegu na 100 metrów przez płotki, który tradycyjnie był w Bydgoszczy poświęcony pamięci medalistki olimpijskiej Teresy Ciepły. Pia Skrzyszowska niemal przez cały dystans finału pokonywała kolejne płotki tuż przed Węgierką Lucą Kozák. Zawodniczka znad Dunaju na ostatnich metrach wyrwała Skrzyszowskiej prowadzenie i wygrała z rekordem kraju 12.66. Polka była druga z czasem 12.67.

– To był pierwszy start w sezonie, wynik mnie w tym momencie satysfakcjonuje. Nie były to jednak moje najlżejsze biegi. Czy czegoś zabrakło? Pewnie obiegania, którego na tym etapie jeszcze nie mam. Zresztą dziś w eliminacjach zrobiłam błąd i o mało nie ukończyłam biegu. – powiedziała Skrzyszowska, którą polscy kibice będą mogli też zobaczyć za tydzień na mityngu Halina Konopacka Classic w Warszawie. W piątkowy wieczór rozegrano także rywalizację mężczyzn. Tutaj dwukrotnie czas 13.46 uzyskał Damian Czykier – to naszemu biegaczowi na 110 metrów przez płotki daje krajowe minimum na mistrzostwa Europy w Birmingham.

W znakomitym stylu starty indywidualne w sezonie 2026 rozpoczęła Natalia Bukowiecka. Mająca za cel obronę tytułu najlepszej Europejki w biegu na 400 metrów pobiegła w Bydgoszczy bardzo dobrze i po przekroczeniu mety przy jej nazwisku wyświetlił się czas 50.12. To nie tylko drugi w tym roku wynik na listach europejskich, ale przede wszystkim najlepsze otwarcie sezonu w wykonaniu naszej trzykrotnej medalistki olimpijskiej.

– Jestem zadowolona z wyniku, ale też stylu, w jakim go osiągnęłam. Biegło mi się bardzo dobrze. Czułam, że dobrze zaczęłam i zachowałam siły na koniec. To dodało mi pewności siebie, że w kolejnych startach będzie jeszcze lepiej. Myślę, że to będzie dobry sezon. To co pokazuję na treningach, pozwala patrzeć z optymizmem na kolejne występy – zapowiedziała Bukowiecka, która za kilka dni czeka podróż do Rzymu, gdzie na Stadio Olimpico wystartuje w zaliczanym do Diamentowej Ligi mityngu Golden Gala.

Piotr Lisek wespół z Portugalczykiem Pedro Buaro został sklasyfikowany na drugim miejscu konkursu tyczkarzy. Rekordzista Polski skoczył na stadionie w Bydgoszczy 5.72, tyle samo co triumfator mityngu Menno Vloon z Holandii. W innej konkurencji technicznej – rzucie oszczepem – trzeci z wynikiem 79.04 był Dawid Wegner. Wśród pań na tej samej pozycji zmagania zakończyła Małgorzata Maślak-Glugla (58.71), czwarta była Maria Andrejczyk (58.36). Mateusz Kołodziejski po pokonaniu 2.20 został sklasyfikowany na drugim miejscu w skoku wzwyż. W biegu na 400 metrów piąty był Kajetan Duszyński (46.14), na 800 metrów po niezłym finiszu na drugim miejscu zmagania zakończył Filip Ostrowski (1:46.21).

Przed głównym programem zawodów rozegrano biegi sztafetowe 4 x 100 metrów. Zaimponowała w nich polska lekkoatletyczna młodzież. Kwartet Bartosz Pytlik, Jan Lysy, Krystian Michalski i Szymon Dołęga aż o 0.47 sekundy poprawił rekord Polski U18, uzyskując na szybkiej niebieskiej bydgoskiej bieżni czas 40.54.

Kolejny mityng tegorocznego cyklu World Athletics Continental Tour Gold odbędzie się 3 czerwca w Turku.

Informacja Prasowa