Linette przegrała ze Świątek, a potem awansowała do kolejnej rundy Roland Garros!

Tenis

Magda Linette w piątek na Roland Garros rozegrała dwa spotkania. Najpierw poniosła porażkę z Igą Świątek w trzeciej rundzie singla, a potem awansowała do drugiej fazy debla w parze z Juliją Starodubcewą. Polsko-ukraiński duet odrobił stratę seta w starciu z Francuzkami Elśą Jacquemot i Tiantsoą Sarah Rakotomangą Rajaonah.

Magda Linette podczas meczu tenisowego na Roland Garros, wykonująca forhend.
fot. PAP/EPA
Magda Linette

Piątek był intensywnym dniem dla Magdy Linette na Roland Garros. Polka najpierw mierzyła się ze swoją rodaczką Igą Świątek w trzeciej rundzie singla. Poznanianka musiała uznać wyższość rozstawionej z "3" Raszynianki, żegnając się tym samym z grą pojedynczą w Paryżu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Co za wynik na Roland Garros! 6:0, 6:0 w niecałą godzinę

 

Następnie Linette przystąpiła do zmagań deblowych wraz z Juliją Starodubcewą. Przeciwniczkami polsko-ukraińskiej pary w pierwszej fazie imprezy były Francuzki Elsa Jacquemot i Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah.

 

Reprezentantki gospodarzy udanie rozpoczęły spotkanie, zwyciężając premierową partię 6:3. Linette i Starodubcewa zdołały jednak odwrócić losy rywalizacji. W kolejnych dwóch setach triumfowały 6:4 i 6:3, meldując się w 1/16 finału.

 

O awans do trzeciej rundy Roland Garros Linette i Starodubcewa powalczą z rozstawionymi z "10" Słowaczką Terezą Mihalikovą i Brytyjką Olivią Nicholls.

 

Magda Linette/Julija Starodubcewa - Elsa Jacquemot/Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah 3:6, 6:4, 6:3

jc, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ELSA JACQUEMOTFRENCH OPENFRENCH OPEN 2026IGA ŚWIĄTEKJULIJA STARODUBCEWALINETTEMAGDA LINETTEROLAND GARROSROLAND GARROS 2026ŚWIĄTEKTENISTIANTSOA SARAH RAKOTOMANGA RAJAONAHTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA TOUR
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Tomaszewski po awansie Polski w United Cup: To wielki czas w historii naszego sportu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 