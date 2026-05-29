Linette przegrała ze Świątek, a potem awansowała do kolejnej rundy Roland Garros!

Piątek był intensywnym dniem dla Magdy Linette na Roland Garros. Polka najpierw mierzyła się ze swoją rodaczką Igą Świątek w trzeciej rundzie singla. Poznanianka musiała uznać wyższość rozstawionej z "3" Raszynianki, żegnając się tym samym z grą pojedynczą w Paryżu.

Następnie Linette przystąpiła do zmagań deblowych wraz z Juliją Starodubcewą. Przeciwniczkami polsko-ukraińskiej pary w pierwszej fazie imprezy były Francuzki Elsa Jacquemot i Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah.

Reprezentantki gospodarzy udanie rozpoczęły spotkanie, zwyciężając premierową partię 6:3. Linette i Starodubcewa zdołały jednak odwrócić losy rywalizacji. W kolejnych dwóch setach triumfowały 6:4 i 6:3, meldując się w 1/16 finału.

O awans do trzeciej rundy Roland Garros Linette i Starodubcewa powalczą z rozstawionymi z "10" Słowaczką Terezą Mihalikovą i Brytyjką Olivią Nicholls.

Magda Linette/Julija Starodubcewa - Elsa Jacquemot/Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah 3:6, 6:4, 6:3

