Magazyn Polskiego Sportu z Wilfredo Leonem. Transmisja TV i stream online
Czas na kolejny odcinek "Magazynu Polskiego Sportu". W studiu Polsatu Sport w sobotnim programie pojawią się między innymi: Julia Walczyk-Klimaszyk, Kaja Ziomek-Nogal i Wilfredo Leon. Magazyn Polskiego Sportu w sobotę o 10:00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.
Pierwszymi gośćmi Pauliny Czarnoty-Bojarskiej będą Jakub Bednaruk i Wilfredo Leon, który będzie miał okazję zaprosić na organizowany w Katowicach... dwudniowy "Dzień Dziecka z Akademią Wilfredo Leona". Przy okazji - w oczekiwaniu na start Ligi Narodów - pochylimy się nad niedawnymi, towarzyskimi meczami obu naszych siatkarskich reprezentacji.
Będzie o Dniu Dziecka, będzie też o Dniu Matki. W drugiej części kolejnego "Magazynu Polskiego Sportu" odwiedzą nas dwukrotna medalistka ME we florecie - Julia Walczyk-Klimaszyk oraz multimedalistka MŚ i ME w łyżwiarstwie szybkim - Kaja Ziomek-Nogal, czyli sportsmenki, które po urodzeniu dzieci z powodzeniem wróciły do zawodowego sportu.
Wracając do najmłodszych, głos zabierze też Władimir Semirunnij, który przypomni, że dobiega końca licytacja jego olimpijskiego medalu na rzecz dzieci chorych na raka. Na koniec, z kamerą Polsatu Sport, zajrzymy zaś do Krakowa, gdzie podpisano list intencyjny o współpracy i budowie ośrodka szkoleniowego między Politechniką Krakowską a Polskim Związkiem Szermierczym.
