Nowa kapitan kadry zabrała głos przed VNL! Na tym muszą skupić się Biało-Czerwone

Po zakończeniu reprezentacyjnej kariery przez Agnieszkę Korneluk kwestia wyboru nowej kapitan kadry pozostawała nierozstrzygnięta. Ostatecznie tę funkcję podczas nadchodzącego turnieju VNL będzie pełnić libero, Aleksandra Szczygłowska.

- Na pewno mam z tyłu głowy to, że jestem teraz odpowiedzialna za cały zespół. Cieszę się, że trener mi zaufał, i absolutnie nie boję się tej roli. W tamtym sezonie byłam zastępczynią Agnieszki Korneluk. Niedawno rozmawiałam z trenerem Lavarinim i wspólnie ustaliliśmy, że to ja przejmę tę funkcję. Bardzo się z tego cieszę, choć zdaję sobie sprawę, że mamy w drużynie wiele odpowiedzialnych dziewczyn, które na moim miejscu świetnie by sobie poradziły - powiedziała 28-latka.

Tegoroczna Liga Narodów siatkarek otwiera nowy sezon reprezentacyjny. Warto przypomnieć, że trzy poprzednie edycje tych rozgrywek Polki kończyły na trzecim miejscu. Pierwszy tydzień rywalizacji zaplanowano w dniach od 3 do 7 czerwca w trzech miastach: Nankinie, Quebecu i Brasilii. Reprezentacja Polski zainauguruje zmagania w Chinach, dokąd uda się 14-osobowy skład.

- Wszyscy mają ogromny apetyt na złoty medal Ligi Narodów. Mamy w kadrze sporo młodych dziewczyn, ale to właśnie dotychczasowe doświadczenie będzie tutaj kluczowe. Musimy w pełni skupić się na pracy. Najbliższe mecze w VNL bardzo nam się przydadzą, żeby wejść w odpowiedni meczowy rytm. To one po części zweryfikują naszą formę, będą dla nas takim solidnym przetarciem - stwierdziła Szczygłowska.

W Nankinie Biało-Czerwone rozegrają cztery spotkania - z gospodyniami turnieju, Belgią, Czechami oraz Serbią. W kolejnych tygodniach czekają je jeszcze zmagania w Tajlandii i Japonii. Faza pucharowa z udziałem ośmiu najlepszych zespołów po rundzie zasadniczej zostanie rozegrana w Makau.

- Nie mogę się już doczekać mistrzostw Europy, jednak obecnie koncentrujemy się wyłącznie na VNL. To idealny moment, w którym możemy dopracować i doszlifować wszystko, co chcemy później zaprezentować na parkiecie. Na tym na razie opieramy nasze działania. Nie możemy się nikogo bać. Do każdego rywala podchodzimy z ogromnym szacunkiem, a bardzo fajne jest to, że każda z tych drużyn będzie zupełnie inna. Dzięki temu będziemy miały świetny przekrój różnych stylów gry - zakończyła Polka.

