Nowa kapitan kadry zabrała głos przed VNL! Na tym muszą skupić się Biało-Czerwone
Już 3 czerwca wystartuje Liga Narodów siatkarek, w której weźmie udział reprezentacja Polski. Nowa kapitan kadry, Aleksandra Szczygłowska, w rozmowie z Karoliną Szostak opowiedziała między innymi o nadchodzącym turnieju VNL oraz mistrzostwach Europy.
Po zakończeniu reprezentacyjnej kariery przez Agnieszkę Korneluk kwestia wyboru nowej kapitan kadry pozostawała nierozstrzygnięta. Ostatecznie tę funkcję podczas nadchodzącego turnieju VNL będzie pełnić libero, Aleksandra Szczygłowska.
- Na pewno mam z tyłu głowy to, że jestem teraz odpowiedzialna za cały zespół. Cieszę się, że trener mi zaufał, i absolutnie nie boję się tej roli. W tamtym sezonie byłam zastępczynią Agnieszki Korneluk. Niedawno rozmawiałam z trenerem Lavarinim i wspólnie ustaliliśmy, że to ja przejmę tę funkcję. Bardzo się z tego cieszę, choć zdaję sobie sprawę, że mamy w drużynie wiele odpowiedzialnych dziewczyn, które na moim miejscu świetnie by sobie poradziły - powiedziała 28-latka.
Tegoroczna Liga Narodów siatkarek otwiera nowy sezon reprezentacyjny. Warto przypomnieć, że trzy poprzednie edycje tych rozgrywek Polki kończyły na trzecim miejscu. Pierwszy tydzień rywalizacji zaplanowano w dniach od 3 do 7 czerwca w trzech miastach: Nankinie, Quebecu i Brasilii. Reprezentacja Polski zainauguruje zmagania w Chinach, dokąd uda się 14-osobowy skład.
- Wszyscy mają ogromny apetyt na złoty medal Ligi Narodów. Mamy w kadrze sporo młodych dziewczyn, ale to właśnie dotychczasowe doświadczenie będzie tutaj kluczowe. Musimy w pełni skupić się na pracy. Najbliższe mecze w VNL bardzo nam się przydadzą, żeby wejść w odpowiedni meczowy rytm. To one po części zweryfikują naszą formę, będą dla nas takim solidnym przetarciem - stwierdziła Szczygłowska.
W Nankinie Biało-Czerwone rozegrają cztery spotkania - z gospodyniami turnieju, Belgią, Czechami oraz Serbią. W kolejnych tygodniach czekają je jeszcze zmagania w Tajlandii i Japonii. Faza pucharowa z udziałem ośmiu najlepszych zespołów po rundzie zasadniczej zostanie rozegrana w Makau.
- Nie mogę się już doczekać mistrzostw Europy, jednak obecnie koncentrujemy się wyłącznie na VNL. To idealny moment, w którym możemy dopracować i doszlifować wszystko, co chcemy później zaprezentować na parkiecie. Na tym na razie opieramy nasze działania. Nie możemy się nikogo bać. Do każdego rywala podchodzimy z ogromnym szacunkiem, a bardzo fajne jest to, że każda z tych drużyn będzie zupełnie inna. Dzięki temu będziemy miały świetny przekrój różnych stylów gry - zakończyła Polka.