Oficjalnie! Jest kadra Argentyny na mundial. Wielcy nieobecni

Argentyńczycy będą za Oceanem bronili tytułu wywalczonego w 2022 roku w Katarze. W finale pokonali wtedy Francję po niesamowitym boju. W kadrze na mundial 2026 są m. in. bohaterowie tamtego turnieju - Emiliano Martinez, Enzo Fernandez czy Leo Messi. Ten ostatni zagra już szóstych mistrzostwach świata, co będzie rekordem imprezy współdzielonym z Cristiano Ronaldo.

Niektórzy złoci medaliści sprzed 4 lat nie będą jednak mieli szansy na kolejny triumf. Mowa m. in. o Angelu di Marii, który zakończył reprezentacyjną karierę. Przez problemy zdrowotne na turnieju nie zagrają Marcos Acuna czy Pablo Dybala, który dopiero niedawno wrócił do regularnego grania.

Tym razem na mundial pojedzie Giovani Lo Celso. W kadrze znalazło się również miejsce dla młodych, gniewnych, jak Valentin Barco czy Nico Paz. Jest jednak również spora grupa zawodników, który nieobecność może zaskakiwać. Mowa np. o piłkarzach występujących na co dzień w Premier League - pomocniku Aston Villi Emiliano Buendii oraz obrońcy Bournemouth Marcosie Senesim.

W fazie grupowej mistrzostw świata Argentyńczycy zmierzą się w grupie J z Algierią (17 czerwca), Austrią (22 czerwca) oraz Jordanią (28 czerwca).

Kadra Argentyny na MŚ 2026:

Bramkarze: Emiliano Martinez (Aston Villa), Juan Musso (Atletico Madryt), Geronimo Rulli (Olympique Marsylia)

Obrońcy: Leonardo Balerdi (Olympique Marsylia), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Olympique Marsylia), Nahuel Molina (Atletico Madryt).

Pomocnicy: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Strasbourg), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea), Nico Paz (Como), Giovani Lo Celso (Real Betis), Thiago Almada (Atletico Madryt).

Napastnicy: Leo Messi (Inter Miami), Julian Alvarez (Atletico Madryt), Giuliano Simeone (Atletico Madryt), Nico Gonzalez (Atletico Madryt), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martinez (Inter).

