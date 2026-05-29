Orlen Basket Liga: Legia Warszawa - Dziki Warszawa. Transmisja TV oraz stream online

Do pierwszej batalii o finał doszło w środę 27 maja. Legia wykorzystała atut własnego parkietu i wygrała bardzo pewnie 98:80. Pytanie, czy gospodarze będą w stanie powtórzyć taki scenariusz również w piątkowy wieczór. Bez względu na końcowy wynik, już w poniedziałek 1 czerwca dojdzie do trzeciego starcia na terenie Dzików.

Przypomnijmy, że Legia wygrała rundę zasadniczą z bilansem 22 zwycięstw i ośmiu porażek, natomiast w ćwierćfinale play-off pokonała MKS Dąbrowa Górnicza. Z kolei ekipa Dzików zajęła piąte miejsce z bilansem 18 zwycięstw i 12 porażek, a w pierwszej rundzie play-off wyeliminowała wyżej notowanego Trefla Sopot.

Tegoroczne zmagania o mistrzostwo Polski dostarczają wielu emocji i niesamowitych rozstrzygnięć. Wystarczy powiedzieć, że w ćwierćfinale play-off odpadł King Szczecin, który po rundzie zasadniczej zajął drugie miejsce. Lepszy od niego okazał się ósmy Zastal Zielona Góra, który musiał najpierw przejść przez fazę play-in. Do tego należy dodać odpadnięcie trzeciego Śląska Wrocław z szóstą Arką Gdynia.

Legia z Dzikami mierzyła się w tym sezonie trzykrotnie. Oprócz konfrontacji sprzed dwóch dni, w rundzie zasadniczej "Wojskowi" wygrali na boisku lokalnego rywala 95:88, ale wcześniej przegrali u siebie 79:84. Jak tym razem zakończą się derby stolicy?

Gdzie obejrzeć mecz Legia - Dziki? O której godzinie?

Transmisja meczu Legia Warszawa - Dziki Warszawa od godz. 20:05 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 4 oraz Polsacie Box Go.

