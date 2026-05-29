Orlen Basket Liga: Legia Warszawa - Dziki Warszawa. Transmisja TV oraz stream online
Czas na drugą odsłonę półfinału Orlen Basket Ligi pomiędzy Legią Warszawa a Dzikami Warszawa. "Wojskowi" wygrali pierwsze starcie i w rywalizacji do trzech zwycięstw objęli prowadzenie. Kolejny mecz ponownie odbędzie się na ich terenie. Gdzie obejrzeć to spotkanie? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 4 oraz Polsacie Box Go.
Do pierwszej batalii o finał doszło w środę 27 maja. Legia wykorzystała atut własnego parkietu i wygrała bardzo pewnie 98:80. Pytanie, czy gospodarze będą w stanie powtórzyć taki scenariusz również w piątkowy wieczór. Bez względu na końcowy wynik, już w poniedziałek 1 czerwca dojdzie do trzeciego starcia na terenie Dzików.
Przypomnijmy, że Legia wygrała rundę zasadniczą z bilansem 22 zwycięstw i ośmiu porażek, natomiast w ćwierćfinale play-off pokonała MKS Dąbrowa Górnicza. Z kolei ekipa Dzików zajęła piąte miejsce z bilansem 18 zwycięstw i 12 porażek, a w pierwszej rundzie play-off wyeliminowała wyżej notowanego Trefla Sopot.
Tegoroczne zmagania o mistrzostwo Polski dostarczają wielu emocji i niesamowitych rozstrzygnięć. Wystarczy powiedzieć, że w ćwierćfinale play-off odpadł King Szczecin, który po rundzie zasadniczej zajął drugie miejsce. Lepszy od niego okazał się ósmy Zastal Zielona Góra, który musiał najpierw przejść przez fazę play-in. Do tego należy dodać odpadnięcie trzeciego Śląska Wrocław z szóstą Arką Gdynia.
Legia z Dzikami mierzyła się w tym sezonie trzykrotnie. Oprócz konfrontacji sprzed dwóch dni, w rundzie zasadniczej "Wojskowi" wygrali na boisku lokalnego rywala 95:88, ale wcześniej przegrali u siebie 79:84. Jak tym razem zakończą się derby stolicy?
Gdzie obejrzeć mecz Legia - Dziki? O której godzinie?
Transmisja meczu Legia Warszawa - Dziki Warszawa od godz. 20:05 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 4 oraz Polsacie Box Go.