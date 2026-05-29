Pokonała Polkę, a teraz sprawiła sensację na Roland Garros! Turniejowa "10" za burtą

Jil Teichmann, 170. zawodniczka rankingu WTA, niespodziankę podczas tegorocznej edycji Roland Garros sprawiła już w pierwszej rundzie, w której pokonała rozstawioną z "20" Rosjankę Ludmiłę Samsonową. W drugiej fazie natomiast Szwajcarka okazała się lepsza od Magdaleny Fręch.

Przeciwniczką Teichmann w walce o 1/8 finału paryskiej imprezy była turniejowa "10" - Czeszka Karolina Muchova. Pierwszy set był spektaklem jednej aktorki. Mowa o Szwajcarce, która wygrała 6:1.

W drugiej odsłonie Muchova prowadziła już 5:1. Teichmann nie złożyła jednak broni i zdołała odrobić stratę. Ba, poszła za ciosem - ostatecznie jej łupem padło aż sześć gemów z rzędu, w efekcie czego triumfowała 7:5 i awansowała do czwartej rundy Roland Garros.

O miejsce w ćwierćfinale Teichmann zmierzy się z rozstawioną z "8" Rosjanką Mirrą Andriejewą.

Jil Teichmann - Karolina Muchova 6:1, 7:5

