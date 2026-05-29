Prawie pięć godzin emocji! Djoković wypuścił prowadzenie 2:0 i odpadł z Roland Garros

Starcie Joao Fonseki i Novaka Djokovicia zapowiadało się jako jedno z najciekawszych w trzeciej rundzie Roland Garros. I tak też było. Panowie nie zawiedli i dostarczyli wielu emocji.

Pierwsze dwie partie należały do turniejowej "3" z Serbii. Djoković dwukrotnie triumfował do czterech i był jednego seta od awansu do najlepszej "16" paryskiego Wielkiego Szlema.

Później jednak do głosu doszedł rozstawiony z "28" Fonseca. Brazylijczyk zniwelował całą stratę i doprowadził do decydującej odsłony.

Djoković natomiast z minuty na minutę opadał z sił. W piątym akcie Fonseca przełamał Serba na 6:5, a w następnym gemie utrzymał serwis, eliminując tym samym po czterech godzinach i 53 minutach gry legendarnego Serba z Roland Garros.

Joao Fonseca - Novak Djoković 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5

