Prezes PKOl pod ścianą. 3/4 związków sportowych chce głosowania w sprawie jego dymisji

Pod wnioskiem widnieją podpisy 82 członków organizacji prawnych Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tyle związków i federacji powiedziało: DOŚĆ rządom Radosława Piesiewicza!

- To nie tylko wymagane statutem 2/3, ale ponad 3/4 głosów, co jest najlepszym dowodem na to, że środowisko jest bardzo zmęczone i zdecydowane. Były takie sytuacje, że prezes mówił, że niezadowolonych ze sposobu prowadzenia przez niego Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest tylko kilka osób. My powiedzieliśmy: "sprawdzam" i okazało się, że nie jest to kilka, a kilkadziesiąt osób. Świadczy to o tym, że wszyscy są już naprawdę bardzo zmęczeni i każda osoba, która miałaby chociaż trochę honoru, podałaby się do dymisji albo przynajmniej zwołała Walne Zgromadzenie, żeby zweryfikować to, czy tak naprawdę członkowie PKOl chcą, by dalej przewodniczył tej instytucji, czy nie - powiedział w rozmowie z Marcinem Lepą z Polsatu Sport Krzysztof Wiłkomirski, prezes Polskiego Związku Judo.

Pismo, sygnowane przez ponad 75 procent wszystkich organizacji zrzeszonych w PKOl, w tym wielu medalistów igrzysk olimpijskich, trafiło na razie na ręce przedstawicieli biura podawczego Komitetu.

- W tej chwili zarząd powinien zwołać Walne Zgromadzenie w terminie do 30 dni od daty złożenia pisma, a nie później niż 21 dni przed terminem jego członkowie powinni zostać o tym poinformowani. Liczymy na to, że te 82 Związki zostaną potraktowane poważnie i nie będzie tutaj próby udawania, że nie ma tematu - wyjaśnił Wiłkomirski.

Kolejny unik prezesa

Zgrzyty zaczęły się jeszcze przed dostarczeniem wniosku, gdyż delegacja... nie została wpuszczona do głównego sekretariatu Polskiego Komitetu Olimpijskiego!

- To jest wymowne, bo w tej chwili PKOl funkcjonuje chyba tak, jak widzieliśmy... Nie zostaliśmy wpuszczeni do biura Komitetu, nie mogliśmy złożyć wniosku tak, jak nakazywałaby kultura. Możemy sobie oczywiście wyobrazić sytuację, że osoba, która jest za to odpowiedzialna, jest akurat nieobecna, natomiast tutaj nie ma przypadku. Prezes Radosław Piesiewicz był świadomy tego, że ten wniosek zostanie dziś złożony i dlatego zostaliśmy tak potraktowani - dodał prezes Polskiego Związku Judo.

Dziwnym trafem ani prezesa Piesiewicza, ani jego pracowników nie było na miejscu...

- To też jest jakiś symbol, że nie zostaliśmy wpuszczeni na piąte piętro, czyli tam, gdzie mieszczą się biura PKOl. Zostało to sprowadzone do spotkania przy recepcji Centrum Olimpijskiego, które jeszcze do niedawna nosiło nazwę Zondacrypto i całe szczęście, że już przynajmniej nie spotykaliśmy się pod tym napisem... To jest zwykła procedura administracyjna. Odbyła się ona zgodnie z zasadami (...), ja jestem z tego etapu usatysfakcjonowany, choć widać, że daleko nam jest do dialogu. Ale to jest bardzo ważny krok, bardzo ważny etap i na Walnym Zgromadzeniu zameldujemy się stuprocentowo, bardzo zmotywowani i z pełną świadomością, jaka siła jest w tych 82 głosach. Dzisiaj środowisko sportowe jest zdeterminowane, by odwołać prezesa Piesiewicza - zaznaczył Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym, doradca w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Co dalej z procedurą odwołania Piesiewicza?

Od dziś zaczyna bić zegar. Prezes Piesiewicz musi wyznaczyć termin Nadzwyczajnego Zjazdu, na którym środowisko chce przedstawić zarzuty i odwołać rządzącego PKOl-em.

- To nie prezes ma najbliższe dni na reakcję, bo my nie składamy pisma do pana prezesa, tylko do Zarządu, który ma czynność administracyjną i nie jest sądem, nie jest KRS-em i nie ma merytorycznie decydować o różnych przesłankach. Ma wyłącznie czysto administracyjnie procedować ten wniosek. Wierzymy że nie jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, tylko Polski Komitet Olimpijski, którego członkowie mają prawo wyrazić swoje oczekiwania. A teraz wyrazili je jasno. To nie są deklaracje słowne czy telefon do kogoś, ale 82 podpisy realnych osób, które chcą zmian w Polskim Komitecie Olimpijskim. Czujemy moc, czujemy odwagę i myślę, że teraz to się stanie - podkreślił Rafał Szlachta, prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Sportu i Turystyki.

Wzburzenie przedstawicieli środowiska sportowego narastało od dłuższego czasu.

- Zgromadziliśmy trzy czwarte tych, którzy liczą się w Polskim Komitecie Olimpijskim. To jest bardzo duża reprezentacja polskiego sportu, w związku z czym nie możemy tego w żaden sposób ignorować ani bagatelizować. Co zadecydowało o tym, że trzeba było się zjednoczyć? Sposób sprawowania urzędu, czyli bardzo autorytarne podejście do decyzji i podejmowanie ich bez uzgodnienia z Zarządem. To były początki może nie buntu, ale niezadowolenia ze sprawowania władzy. Do tego w pewnym momencie dołożyły się sprawy finansowe, które ciągną się do dzisiaj: chociażby kwestia rozliczenia i wypłacenia nagród dla zawodników i trenerów. Czujemy się tymi, którzy chcą uporządkować scenę polskiego sportu. Bunt ma inne podłoże niż to, co chcemy zrobić. My chcemy usystematyzować tę instytucję, a jako działacze Komitetu chcemy być zauważani, a nie pomijani i traktowani z góry - zakończył Tomasz Holc, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego.

Dziś trzeba czasu do naprawy wyrządzonych szkód. Środowisko sportowe ten czas więc odlicza. Czy jest to czas do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ma odwołać prezesa Piesiewicza?