Rewolucja w rozgrywkach CEV! To zmieni wszystko

Przykłady dwumeczów, które zostały rozstrzygnięte jeszcze przed końcem rewanżowego starcia, można mnożyć w nieskończoność. Pierwsze z brzegu to ćwierćfinały Ligi Mistrzów mężczyzn 2025/2026. Na przykład w rywalizacji PGE Projektu Warszawa z Bogdanką LUK Lublin, Warszawianie wygrali pierwsze starcie za "trzy punkty" 3:1 i w Lublinie do awansu do półfinału potrzebowali dwóch wygranych setów. Zadanie wykonali błyskawicznie, a prowadzenie 2:0 w setach oznaczało, że zapewnili sobie grę w najlepszej czwórce rozgrywek.

Mimo to, spotkanie trzeba było dograć - w końcu w siatkówce gra się do trzech wygranych partii. Mecz wygrała Bogdanka LUK Lublin 3:2, ale trzy ostatnie sety nie miały już odpowiedniej boiskowej "temperatury".

W kolejnych sezonach takie sytuacje nie będą już miały miejsca. Każde zwycięstwo w fazie pucharowej rozgrywek pod egidą CEV, ma być punktowane tak samo. Wracając do przykładowej rywalizacji Projektu z Bogdanką - jeśli w rewanżu w Lublinie byłby wynik 2:0 dla Warszawian - nie oznaczałby jeszcze ich awansu. Projekt musiałby potwierdzić triumf w dwumeczu, wygrywając także drugie spotkanie.

Nowa regulacja sprawi, że w przypadku remisu w dwumeczu 1:1 (jeśli każda z drużyn wygra po jednym spotkaniu), o awansie do kolejnej rundy zadecyduje tzw. "złoty set". To zasada doskonale znana w świecie siatkówki.

Według komunikatu opublikowanego przez CEV 20 maja 2026 roku, przepis wejdzie w życie od nowego sezonu w rozgrywkach Champions League, Volleyball Cup oraz Challenge Cup.