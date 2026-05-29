Roland Garros: Linette/Starodubcewa - Mihalikova/Nicholls. Relacja live i wynik na żywo

Magda Linette odpadła w trzeciej rundzie singlowego Roland Garros po porażce z Igą Świątek, ale kontynuuje zmagania w Paryżu w grze podwójnej. Jej partnerką jest Julija Starodubcewa.

Polsko-ukraiński duet ma już na swoim koncie jedno zwycięstwo. Linette i Starodubcewa pokonały w trzech setach Francuzki Elsę Jacquemot i Tiantsoę Sarah Rakotomangę Rajaonah.

W drugiej rundzie przeciwniczkami polsko-ukraińskiej dwójki są rozstawione z "10" Tereza Mihalikova i Olivia Nicholls. Słowaczka i Brytyjka wyeliminowały wcześniej także reprezentantki gospodarzy Tiphanie Lemaitre i Alice Rame.

